İstanbul'daki Tedirgin Eden Siren Sesinin Kaynağı Belli Oldu

İstanbul'da dün gece bir anda çalmaya başlayan ve halkta tedirginliğe neden olan sirenin kaynağı belli oldu. Aktarılan bilgilere göre söz konusu olay, 10 Kasım Atatürk'ü Anma törenleri için zamanlanan sirenin bir hata sonucu erken çalmasıyla gerçekleşti.

Dün gece 23.41 sularında İstanbul’un Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde kaynağı ve çalma nedeni bilinmeyen bir siren sesi duyulmaya başlandı ve 2 dakikayı aşkın bir süre boyunca çalan siren, yerel halkta küçük çaplı bir panik yaşanmasına neden oldu.

Yerel halkın konuyla ilgili tepkisini sosyal medyaya taşıması ve polis ekiplerini bilgilendirmesi sonrası harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri’nin başkanlık binasından geldiğini tespit etti.

Siren sesi hatası için soruşturma başlatıldı

Olay yerine giden polis ekipleri, ilk olarak hala çalmakta olan sireni durdurdu, sonrasında ise sirenin neden çaldığını soruşturmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre söz konusu olay, 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenleri için kurulan siren tertibatının sistemsel bir hata sonucu erken çalması sonucunda gerçekleşti.

Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaşan Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, “Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.