Ülkemizi etkisi altına alan ve yarın akşama kadar devam edeceği söylenen fırtına ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'da motor ve scooter kullanmak, geçici olarak yasaklandı.

İstanbul başta olmak üzere ülkemizde pek çok ilde bugün etkisini gösteren lodos, yarın da devam edecek. Meteorolojiden gelen açıklamaların ardından İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da okullarda yüz yüze eğitim ara verildi, uzmanlar 'gerek olmadıkça evden çıkmayın' açıklamalarında bulundu.

Bu konuda yaşanan son gelişme ise gün boyu tartışmaların odağında olan motokuryeler ile ilgili oldu. İstanbul Valiliği, şehirde tehlike yaratan fırtına sebebiyle il genelinde motor ve scooter kullanımının yasaklandığını açıkladı. Bu gece 23.00 itibarıyla başlayacak olan yasak, yarın 18.00'a kadar devam edecek. Yasak öncesi sosyal medyada pek çok kullanıcı, motokuryeler için tehlikeli olan koşullara rağmen teslimatlara devam edilmesini eleştirmişti.

Getir ve Yemeksepeti de teslimatları durdurduğunu açıkladı:

Valilik açıklaması öncesi konuya yönelik ilk gelişme Getir tarafından yapılan açıklama olmuştu. Getir, fırtınanın etkili olduğu tüm bölgelerde motokuryeli teslimatlara ara verdiklerini açıklamıştı. Valilik kararı sonrası ise Yemeksepeti de benzer bir açıklama yaparak teslimatları durdurduğunu bildirdi.

Ancak açıklamalar gelene kadar gün içinde karşılaşılan manzaralar ve can sıkıcı görüntüler, olaya karşı sosyal medyada büyük bir tepki oluşmasına yetmişti. Pek çok Twitter kullanıcısı, Getir ve Yemeksepeti gibi şirketleri eleştiri yağmuruna tutarak karar vermede geç kaldıklarını söyledi.

Kuryelerin fırtına nedeniyle sokulduğu tehlikeye sosyal medyadan gelen tepkiler: