Maymun Çiçeği Virüsünün İstanbul'da Görüldüğü İddia Edildi

İstanbul'da bulunan bir eczaneye gelen iki kişinin ellerinde yaralar bulunduğu gerekçesiyle yanlarındaki arkadaşıyla birlikte hastaneye götürüldüğü aktarıldı. Hastaların maymun çiçeği hastalığına sahip olabileceği iddia edilse de test sonuçlarının beklenmesi gerektiği, bunun suçiçeği sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

İki yılı aşkın süredir COVID-19 pandemisiyle mücadele ediyoruz. Tam bu hastalığın etkileri yavaş yavaş geçmeye başladı derken geçtiğimiz haftalarda bir başka virüs gündemi meşgul etmeye başlamış, insanların endişelenmesine neden olmuştu.

Yapılan açıklamalarda %0 ile %11 arasında ölüm oranına sahip olduğu belirtilen ‘maymun çiçeği’ adlı bu vidüsün tüm dünyada yayılmaya başladığı ifade edilmişti. Bu nedenle hastalığın ülkemizde görülüp görülmeyeceği büyük merak konusu olmuştu. Şimdi gelen haberler, bunun gerçekleşmiş olma ihtimalinin bulunduğunu gösterdi.

İstanbul’da iki kişiye maymun çiçeği şüphesiyle yapılan test sonuçları bekleniyor

Hassas İçerik

Gelen haberlere göre, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde ellerinde yara çıkan yabancı uyruklu iki kişi ilaç almak için bir eczaneye gitti. Orada bulunan eczacı, bunun ‘maymun çiçeği’ virüsü sebebiyle oluşmuş olabileceğini düşünerek yetkilileri aradı. Bunun ardından da polis ve sağlık yetkilileri, bu iki kişi ve yanlarındaki bir arkadaşlarını ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı. Test sonuçlarının beklendiği belirtilirken, yaraların sebebinin ‘suçiçeği’ olabileceği de aktarıldı.

Açıklamalarda bulunan eczacı da yaraları fark ettikten sonra fotoğrafları çekip bir doktora gönderdiğini ifade etti. Bunun ardından da doktorun yetkilileri aradığı ve maymun çiçeği şüphesiyle eczaneye gelen kişilerin hastaneye götürüldüğü belirtildi. Şu an için bu kişilerin hastalığa yakalanıp yakalanmadığının bilinmediğini; bunun için test sonuçlarının beklendiğini bir kez daha belirtelim.

5 ila 21 gün sürdüğü belirtilen hastalığın; ateş, baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları, halsizlik gibi semptomlara sahip olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nin bu salgın için dünyada ilk aşı uygulaması başlatan ülke olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. Maymun çiçeği virüsü ile ilgili tüm detaylara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.