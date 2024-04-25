Italdesign, koltukları 180 derece dönen şık ve karizmatik Quintessenza Concept'i Pekin Otomobil Fuarı'nda sergiledi.

Pekin Otomobil Fuarı'nda pek çok firma hem üretime giren hem de konsept araçlarını tanıtıyor. Bu firmalardan biri de Italdesign ve firma, nefes kesici konsept elektrikli otomobili Quintessenza Concept'i fuarda tanıttı. "İnsan ve doğa arasındaki ilişkinin bir bedene bürünmüş hâli" olarak nitelendirilen araç, firmanın 50 yılı aşan deneyimini de temsil ediyor.

Otomobilin tasarımı da oldukça sıra dışı. Elektrikli üç güç ünitesine sahip araç, iki kapılı olmasına rağmen 3240mm'lik aks mesafesiyle oldukça büyük bir yapıya sahip. İnce LED farlar ve merkezde yer alan küçük dikey LED'ler ile araç dikkat çekici bir tasarıma sahip. Karbon fiber çamurluklar da hemen dikkatleri üzerine toplayan bir başka ayrıntı olarak görülüyor.

Bagaj kapağı tamamen sökülebiliyor

Dört kapılı bir sedan gibi 5561 mm uzunluğa, 2200 mm genişliğe ve 1580 mm yüksekliğe sahip olan aracın bir diğer ilginç özelliği ise bagaj kapağının, hatta neredeyse bütün arka kısmının tamamen sökülebiliyor olması. Aracın arka koltukları da arkaya döndürülebiliyor. Martı kapı tercih edilen aracın ön konsolunda ise mermer tabanlı kaplamalar yer alıyor.

150 kWh bataryaya sahip olan aracın güç ünitesi de 778 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden kısa sürede ulaşmayı sağlıyor. Aracın menzilinin ise 750 kilometre olduğu belirtiliyor. Öte yandan bu performans kriterlerini test etmek mümkün değil zira araç üretime girmeyecek.