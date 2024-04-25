Volkswagen, ID.Code isimli yeni konsept otomobilini tanıttı. İlginç özelliklerle donatılan otomobilin seri üretime girip girmeyeceği bilinmiyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, Çin'de düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda dikkat çeken bir otomobil gösterdi. "ID.Code" olarak isimlendirilen bu konsept araç, dışarıdan bakıldığında sıradan bir elektrikli SUV gibi görünüyor. Ancak işin aslı çok başka.

Volkswagen, henüz seri üretimde olmayan elektrikli SUV modeli için özel bir teknoloji geliştirdi. "3D Eyes" olarak isimlendirilen bu teknoloji, aracın sizi izlemesini sağlıyor. Ancak olay bundan ibaret değil. Volkswagen Code.ID'nin 3D Eyes özelliği, diğer sürücülerle de etkileşime girebilecek.

Karşınızda Volkswagen ID.Code

Volkswagen ID.Code'ın yeni teknolojisi, aracın ön ızgara bölümünde bulunuyor. Tam 967 adet LED içeren aydınlatma bölümü, sizi gördüğü zaman bir göz hâlini alıyor. Yola çıktığınız zaman da diğer sürücülerle etkileşime giren otomobil, birisi size yol verdiği zaman emoji ile teşekkür ediyor.

Volkswagen ID.Code'un dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de Smart Windows. Bu teknoloji, aracın avatar şeklindeki dijital avatarını tanımlıyor. Aracın camında beliren yapay zekâ destekli avatar, sizinle etkileşime girebiliyor. Ayrıca hava durumu gibi bilgiler de Smart Windows ile gösterilebiliyor.

Volkswagen'in konsept otomobilinin iç kısmı da gerçekten dikkat çekici. Bu araçtaki ön koltuklar, 180 derece dönebilen bir yapıya sahip. Böylelikle araçtakiler, birbirlerine dönük oturabiliyorlar. Tabii bu özellik, dördüncü seviye otonom sürüş teknolojisi ile destekleniyor. Yani sürücünün aracı kontrol etmesine gerek yok.

Volkswagen ID.Code'un bir gün seri üretime geçip geçmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak şirket, bu otomobil ile geleceğin araçlarının nasıl olacağına ilişkin bir bakış atmamızı sağlamış durumda.

Volkswagen ID.Code'un özelliklerinin gösterildiği bir videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: