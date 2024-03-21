İlk modellerini 2025 yılında göreceğimiz Neue Klasse X mimarisi Neue Klasse X serisi otomobiller resmen duyuruldu.

Önümüzdeki yıllarda BMW modellerinde ciddi bir tasarım dili değişimi göreceğimizin habercisi olan Vision Neue Klasse X, bu konu hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Sade dış tasarımı ve hem eski modellerden ilham alan hem de yeni teknolojileri barındıran iç tasarım ise BMW'den yeni dönemde ne beklememiz gerektiğini ortaya koyuyor.

Vision Neue Klasse X, önümüzdeki yıldan itibaren yollarda olmaya başlayacak. Otomobil, iX3'ün yerine geçerek onun bir sonraki nesli olarak karşımıza çıkacak.

1960'ların estetiği

Aslında BMW, Neue Klasse (Yeni Sınıf) konseptini ilk olarak 1962 yılında BMW 1500 ile karşımıza çıkarmıştı. BMW'nin orta sınıf otomobil segmentinde devrim niteliğinde olan ve büyük başarı yakalayan bu tasarım, dönemi için büyük bir modernizasyon hareketini temsil ediyordu. BMW de elektrikli otomobillere geçişte bu tasarımdan ve mimariden ilham alıyor.

BMW'nin "Uyumlu bir görünüm ve paylaşılan bir vizyon" olarak tanımladığı bu paket, verimlilik, sürdürülebilirlik, teknoloji ve özelleştirmeye odaklanıyor. Klasik serinin meşhur kıvrımlı C sütunu bu modelde de yer alıyorken, ön tarafta ise ikonik iki parçalı ızgara göze çarpıyor. Cam tavanlı model, BMW'nin şu anda piyassada olan SUV'lerine açıkçası çok da aşırı bir benzerlik göstermiyor. Aracın kapı kolları ise kapıların kıvrımları arasında kayboluyor.

Aracın en karakteristik kısmı ise muhtemelen arka kısmı. Uzun BMW farlarına eşlik eden ve tavanın devamı gibi gözüken kıvrımlı cam, yumuşatılmış BMW amblemi dikkatleri çeken özellikler arasında yer alıyor. Aracın bu kısmında siyah süslemeler ve çamur korumalıkları dikkatleri çeken bir başka nokta oluyor.

Aracın içi ise oldukça sakin

Son yıllarda gittikçe çoğalan boydan boya ışıklı ekranlar, sağdan soldan çıkan plastik ya da metal kaplamalar, parlak renkler bu otomobilde yok. Onun yerine daha yumuşak ve pastel renkler, büyük oranda teknolojiye sırtını dayamış basit ve biraz da geçmişten izler taşıyan bir tasarım söz konusu. Aracın içinde de çokça geri dönüştürülmüş ya da bitkilerden elde edilmiş parça bulunuyor ve BMW, bu parçaları üretimde de kullanacağını belirtiyor.

Aracın ortada yer alan bilgi eğlence ekranı, görünüş olarak çok farklı olmasa da kullanım olarak oldukça farklı. Üç eksenli hareket edebilen ekran, sürücünün isteğine göre yerleştirilebiliyor. Esas ilgi çekici değişiklik ise ön camın altında yer alıyor. Buradaki birkaç santimlik kısım, bilgilerin dijital olarak yansıtılmasıyla dikkat çekiyor.

Bu araç şimdilik bir konsept ancak gelecek yıl, kişiselleştirme opsiyonları ile birlikte yollarda olacak. Şaşırtıcı olmayan şekilde tamamen elektrikli olarak gelecek. Daha önceki modellerden %20 daha enerji yoğun bataryaya sahip olan model, %30 daha hızlı şarj olacak. Öte yandan aracın batarya ve motor gücü bilgileri, menzili henüz bilinmiyor.