İtalya Koronavirüsten Yaşadığı Can Kayıplarında Çin’i Geçti

İtalya, bugün yaptığı duyuruyla koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısının 3405’e yükseldiğini açıkladı. Ülke, bu sayıyla 3242 ölüm gerçekleşen Çin’i geride bırakmış oldu.

Son günlerde merkezini Avrupa ülkelerine kaydıran yeni tip koronavirüs (COVID-19), özellikle İtalya’da çok yüksek oranlarda can almaya devam ediyor. Yapılan son açıklamayla birlikte İtalya, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde Çin’i geride bıraktı.

Özellikle yaşlı nüfusuyla dikkat çeken İtalya, bugün yaptığı açıklamada 427 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan bu son açıklamayla birlikte İtalya’da ölen kişilerin sayısı 3405’e yükselmiş oldu. Bu sayıyla salgının merkez noktası olan Çin’i bile geride bırakan İtalya, virüsü hala kontrol altına alamamış görünüyor. Yapılan resmi açıklamalara göre Çin’de toplamda 3242 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Koronavirüsün İtalya’da 21 Şubat’ta patlak verdiğini ve aradan geçen 1 aylık süreçte toplamda 41.035 kişiye bulaştığını duyuran Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, bu vakalar arasında ölen ve iyileşenlerinde olduğunu bildirdi. İtalya’da bugün 415 kişinin daha iyileştiği ve bunlarla birlikte toplam iyileşen sayısının 4440’a çıktığını duyuran Borelli, 3405 olan ölüm sayısını da çıkardıklarında şu anda ülkede enfekte olan 33.190 kişinin olduğunu bildirdi.

Türkiye’de de Hızlı Bir Artış Var

İtalya’da durum iyice kontrolden çıkmış haldeyken ülkemizde de her geçen gün daha fazla vaka sayısı görmeye başladık. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ülkemizde koronavirüs testi pozitif çıkan hasta sayısının 359 olduğu, 4 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini duyurdu.