NASA'dan Milyon Dolarlık Yarışma [Siz de Katılabilirsiniz]

NASA, uzun süreli uzay görevleri ile ilgili dikkat çeken bir yarışma başlattı. 1 milyon dolarlık ödül havuzunun bulunduğu yarışmada, astronotlara yemek yapacak bir teknoloji fikrinin geliştirilmesi gerekiyor. Dileyen herkes bu yarışmaya katılabiliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süredir uzaydaki insanlı görevlere önem veriyor. Ancak bunun o kadar da kolay bir şey olmadığı herkes tarafından biliniyor. Şimdiyse NASA, uzaya gönderilecek astronotlarla ilgili yeni bir yarışma başlattığını duyurdu. İşin ucunda 1 milyon dolarlık ödül havuzunun bulunduğu bulunduğu yarışma, dünya genelinde büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

Uzaya insan göndermek nasıl kolay değilse, uzaydaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak da hiç kolay değil. En temel ihtiyacımız ise tahmin edebileceğiniz üzere besinler. İşte NASA'nın uğruna bir yarışma başlattığı mesele de tam olarak bu. NASA'nın başlattığı yarışma kapsamında çok sayıda astronot için besin sağlayacak bir teknoloji fikrinin üretilmesi gerekiyor. Ancak bu teknoloji, fırın benzeri bir şey olmayacak.

NASA, katılımcılardan tam olarak ne istiyor?

Dileyen herkesin katılabildiği yarışma kapsamında, ucuz ama etkili bir gıda teknolojisi isteniyor. Diğer her şeyden önce bu teknolojinin astronotları doyurması ve lezzetli yemekler üretebilmesi gerekiyor. Ancak bunu yaparken hem kaynak tüketimi az olacak hem de gıda üretimi sırasında ortaya çıkacak atıkların minimum düzeyde olması şart.

NASA neden böyle bir şey istiyor?

NASA'nın 1 milyon dolarlık yarışma başlatmasının nedeni, uzun süreli uzay yolculuklar. NASA yetkilileri, Mars gibi uzak diyarlara gidilmesi gibi görevlerde önceden paketlenmiş gıdaların yetersiz olacağını belirtiyorlar. Üstelik önceden paketlenmiş gıdalar, uzun süreli görevlerde sağlıklı da olmayacak. İşte bu yüzden, bununla ilgili yeni bir teknoloji geliştirilmesi ve astronotlara taze yemek yapılması gerekiyor. Yarışmanın amacı da tam olarak bu.

Kimler katılabilir?

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre aslında dileyen herkes, bu yarışmaya katılabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Yarışmaya para kazanmak için katılan kişi ya da ekiplerin ABD'li olmaları ya da ABD'de yaşıyor olmaları gerekiyor. Ancak yabancı uyruklular, bir takıma dahil olabiliyorlar ve paradan üzerlerine düşeni alabiliyorlar. Yani bir Türk olarak da bir takıma girip para kazanabilirsiniz. 18 yaşından büyük olmanız gerektiğini de unutmayın.

Nasıl katılırım?

Eğer NASA için geliştirilebilecek bir teknoloji fikriniz varsa, burada bulunan bağlantıyı kullanarak "Deep Space Food Challenge" isimli yarışmanın internet sitesine göz atabilirsiniz. Bu sitede yarışma ile ilgili bilgiler bulunuyor. Ayrıca yarışma kaydınızı da aynı bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.