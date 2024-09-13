Dünyanın her yerinde McDonald’s olarak bilinen fast-food restoran şirketi, Brezilya’da alışılmışın dışında “Mequi” ismiyle anılıyor.

Tabelalarda bile bu isim yer alırken neredeyse McDonald’s ismi raflara kalkmış gibi. Peki bunun nedeni ne?

Bir pazarlama stratejisi diye düşünebilirsiniz ama hayır, bu bir stratejiden çok daha fazlası gibi görünüyor.

McDonald’s, Brezilya’daki müşterileriyle öylesine güçlü bir ilişkiye sahip ki, bu bağ halk arasında markanın "Méqui" olarak anılmasına yol açmış.

"Méqui" ismi, markanın Brezilyalılar üzerindeki derin etkisini ve onlarla olan duygusal bağını yansıtıyor. Bu sevgi dolu isim, markanın Brezilya’daki başarısının sadece bir simgesi değil; müşterilerin McDonald’s’a duyduğu özel sevginin de ifadesi.

Ancak pek çok kişi tarafından bu ismin kullanılması hâlâ anlaşılabilmiş değil. Bu yüzden McDonald’s, bu ismin anlamını daha iyi kavrayabilmek için GALERIA.ag ile iş birliği yaparak "That’s why I call McDonald’s Méqui" adlı bir kampanya başlatmıştı.

Kampanya, dört gerçek müşterinin yaşadığı unutulmaz anıları, reklam filmi formatında sunarak "Méqui" isminin anlamını yansıtıyordu.

İlk hikâyede Marcel, 2018 Dünya Kupası sırasında desteklediği takımın zaferini kutlamak için arkadaşlarıyla McDonald’s’a gidiyor.

Anlattığına göre orada gol atan futbolcu Pablo Felipe Teixeira ile karşılaşması, McDonald’s’a olan sevgisini daha da pekiştirmişti. Şampiyonluğun coşkusunu, McDonald’s ile paylaşan Marcel, bu özel anıyı "Méqui" ismiyle özdeşleştirmiş.

Diğer hikâye ise Murata ailesinden Thomas, Happy Meal'e olan tutkusu sayesinde aile bireylerinin bir araya gelmesini sağlıyordu. McDonald’s, büyükanneler, ebeveynler ve torunlar için bir buluşma ve kutlama mekânı hâline geldi, bu da "Méqui" ismini taşımasına bir diğer sebep olmuş gibi görünüyor.

Diğer filmlerde de kısa bir doğum günü kutlamasının McDonald’s’ta yapılması, bir evlenme teklifinin daha aynı yerde yapılması, Brezilya halkı ilke McDonald’sın bağlarını güçlendirmişti.

Halkın hayatında özel bir yere sahip olan “Mequi”, Brezilyalılar tarafından duyulan sevgiyi ifade etmek için kullanılıyor. Dostların birbirine taktığı lakaplara benzetilen bu söylem, halk arasında oldukça samimi bulunuyor.

'Méqui', markanın her bir müşterinin kalbinde özel bir yer edindiğini gösteriyor. Bu kampanya, bu tür derin ve samimi ilişkilerin gerçek hikâyelerini anlatmayı da hedefliyor. Mequi, doğrudan bir anlamı olan bir kelime değil. Brezilya'da McDonald's için kullanılan bu takma ad, aslında "Mc" kısmının kısaltılması ve "i" eklenmesiyle türetilmiş bir halk arasındaki ifade.

Bu kampanya, McDonald’s’ın sadece bir fast-food zinciri değil, müşterilerinin hayatlarında önemli bir yer edinmiş bir marka olduğunu da vurgulayan etkileyici bir örnek.

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