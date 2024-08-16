Fast-food ürünleriyle tanıdığımız McDonald’s’ın bir dönem brokolili sakız üretme girişimi olmuştu. Peki bunu tam olarak neden yaptılar ve sonrasına ne oldu?

Brokoliyi sevseniz de sevmeseniz de brokolili sakız fikri muhtemelen pek çok kişi için hoş karşılanmayacak bir şey. Meyveli sakızlar duruyorken neden brokolili sakız alalım ki?

Brokolili sakızdan öte akla hamburger ve patateslerle gelen McDonald’s, hiç piyasaya sürmese de bir dönem gerçekten de brokolili sakız fikrini ortaya attı. Gelin bu “dâhiyane” fikrin arka planına birlikte bakalım.

Fast-food devi, brokolili sakız yaratmaya çalıştı.

Artan sağlık problemleri ve obezite oranları, ebeveynleri ve sağlık savunucularını endişelendirmeye başladığında McDonald’s da kendini tehdit altında hissetti.

Dönemin CEO’su Donald Thompson, artan çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek ve değişen tüketici tercihlerine yanıt vermek için bir şeyler düşündü. Evet, aklına gelen fikir buydu...

Hiçbir zaman piyasaya sürülmedi.

Çocukların genellikle sevmediği brokoli sebzesinin çocuk dostu bir versiyonunu yaratmak istedi, brokoli tadında sevilen bir ürün üretebilselerdi çocuklar sağlıksız seçenekler yerine onu seçmeye daha meyilli olacaktı.

Ancak hiçbir zaman piyasaya sürülmedi çünkü tahmin edersiniz ki tat testini geçemedi. Farklı tatlar katsalar da yeterince iştah açıcı hâle getiremediler.

Ayrıca yıllardır en zararlı yiyecekleri satan koskoca McDonald’s markasının “sağlık” adı altında attığı adım gerçekten de brokolili sakız mı? Biraz komik geliyor.

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