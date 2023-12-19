İzlanda'da beklenen oldu ve büyük bir volkan patlaması gerçekleşti. Yapılan açıklamada, bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bölgenin zaten tahliye edilmiş olması, can kayıplarını engelledi.

İzlanda, bir aydan daha uzun bir süredir depremler ve volkan aktivitesi ile mücadele ediyordu. Üst üste yaşanan depremler, Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağın aktif hâle gelmesine yol açmıştı. Bugünse korkulan oldu ve volkan patlaması yaşandı. Yaşanan patlama, büyük bir alana etki etti.

Hagafell kasabasında meydana gelen volkan patlaması, son dönemlerin en büyük patlamalarından biri olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor. Zira konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vidir Reynisson isimli bir komiser, patlamanın çok hızlı gerçekleştiğini ve büyük bir olay gibi göründüğünü ifade etti.

Bölge zaten tahliye edilmişti

Yetkililer, zaten bir süredir aktif olan volkan ve depremler nedeniyle, Hagafell'e yakın olan balıkçı kasabası Grindavik ile Mavi Göl isimli jeotermal kaplıcayı tahliye etmişlerdi. Yaklaşık 4.000 kişi, güvenli bölgelere götürülmüştü. Hâl böyle olunca yaşanan volkan patlaması, en azından ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybına yol açmadı. Bu arada; volkanın başkent Reykjavik'e 45 kilometre mesafede olduğunu da söyleyelim.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson tarafından yapılan açıklamada, önceliğin can güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. Doğanın korunması için de ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Johannesson, çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ifade etti. İnsanların, bölgeye yaklaşmamaları konusunda da uyarılar yapıldı.

Patlama anına ait bir video:

Bölgeyi gösteren canlı yayına aşağıdan ulaşabilirsiniz: