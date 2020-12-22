İzlanda’daki Bir Ev “Dünyanın En Yalnız Evi” Seçildi

İzlanda'nın Ellidaey adasında bulunan ve yaklaşık olarak 100 yıl önce terk edilen bir ev, dünyanın en yalnız evi seçildi. Eve dair fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, evle alakalı ortaya birçok teori atıldı.

İzlanda’nın Ellidaey adlı ıssız bir adasında, çevresinde başka hiçbir şey bulunmayan bir evin fotoğrafları, h0rdur adlı bir Instagram kullanıcısı tarafından sosyal medyada yayınlandı. Ahşaptan oluşan bu evin, yaklaşık olarak 100 yıl önce terk edildiği düşünülüyor.

Eve ait fotoğraflar, sosyal medyada viral olduktan sonra ortaya ev ve evin sahibiyle ilgili teoriler atılmaya başlandı. Ev, 100 yıl önce terk edilmesi sebebiyle sosyal medyada "dünyanın en yalnız evi" olarak seçildi.

Ev, zombi istilasından korunmak için inşa edilmiş olabilir

The Mirror adlı bir dergide yayınlanan bilgiye göre, evin bulunduğu Ellidaey adasında 1930’lu yıllara kadar sadece 5 aile yaşıyordu. Aileler, İzlanda’nın daha merkezi yerlerine taşınma kararı aldıktan sonra ada tamamen boşaltıldı. Adada bir zamanlar yaşamın olduğuna dair kalan tek kanıt, bu ıssız ev oldu.

Ellidaey adasında hiçbir şekilde internet ve telefon bağlantısı olmadığı için, sosyal medyada birçok kişi mülk sahibinin bu evi doğayla baş başa kalmak için kullandığını dile getiriyor. Fotoğraflar yayılmaya başladıktan sonra ev ile ilgili aslı kanıtlanmamış birçok teori ortaya atıldı. Hatta evin aslında bir ev değil, Ellidaey Avcılık Derneği’ne ait bir köşk olduğu söylendi.

Ortaya atılan iddialardan belki de en komiği, bir milyarderin olası bir zombi istilasından korunmak için bu evi inşa etmiş olmasıydı. Söylentilerin arasında evin İzlanda’lı ünlü şarkıcı Björk’e veya dini bir keşişe ait olabileceği gibi iddialar da bulunuyor.