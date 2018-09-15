İlizyonlar, çocuklar için büyüklerden daha inanılası numaralardır. Birkaç basit numara ile dikkatlerini dağıtarak akıllarına durgunluk verecek numaralar yapabilirsiniz. İşte bunlardan 10 tanesi.

Sihir numaraları hemen hemen herkeste bir şaşkınlık yaratır. Bir yandan ilizyonistlerin numaralarını çözmeye çalışırken öte yandan da birçok numarada engel olamadağımız bir hayret duyarız. Ancak çocuklarda bu durum daha da fazladır. Çünkü birçoğu sihre inanmaya yatkındırlar. Eğer küçük sihir numaralarıyla şaşırtmak istedikleriniz varsa, işte 10 basit ve etkili sihirbazlık numarası.

1- Önceden Dilimlenmiş Bir Muzu Soyun

Kabuğunu açmadan bir iğne yardımı ile muzu dilimlere ayırın. Bunu yaparken iğne izlerinin belli olmamasına özen gösterin.

2- Suyu Buza Çevirin

Bir pet şişedeki suyu donana dek buzlukta tutun. Çıkardıktan sonra içinde buz olan bir kaba yavaşça dökün. Döktüğünüz su donacaktır.

3- Elmayı Tek Seferde İkiye Bölün

Ellerimiz bir elmayı ikiye bölecek kadar güçlüdür. Yalnızca nereden basınç uygulayacağınızı iyi bilmelisiniz. Aşağıdaki videodaki gibi elmaya tam üst kısmından baş parmaklarınızla baskı yapıp iki yana doğru çekin. Anında ikiye ayrılacaktır.

4- Ketçap Tüpünü Pet Şişede Yüzdürün

Sol elinizi ketçabı hareket ettirirmiş gibi yukarı kaldırırken sağ elinizle su şişesini hafifçe sıkın. Ketçap yukarı doğru hareket edecektir.

5- Kahve Kutusunu Uçurun

İki elinizle kahve kutusunu uçurur gibi yapın. Kahve kutusu videodaki gibi sağ elinizin baş parmağıyla temas halinde olacaktır. Seyircinizin açısına göre pozisyon alın ki bunu fark etmesin.

6- Bir Burun Deliğinize Soktuğunuz Kalemi Kulağınızdan Çıkarın

Bu numara tamamen pratikle alakalıdır. Kalemi burnunuza sokar gibi yukarı itirir gösterirken aslında aşağı itirecek ve kolunuzla kamufle edeceksiniz. Sonra da tersi bir hareketle kulağınızdan çıkarır gibi yapacaksınız.

7- Su Dolu Bir Poşete Onu Delmeden Kalem Saplayın

Su dolu bir plastik poşete kurşun kalem sapladığınızda, poşetin yapısı gereği çevresi kapanır ve su dökülmez. Ancak bu durum saplayış şiddetinize de bağlı. Onu iyi ayarlayın ve saplayın gitsin.

8- Seçilen İskambil Kartını Bulun

Bu numarada püf nokta, karşınızdaki kişinin kartı hangi karttan sonra koyacağını bilmektir. Kartları böldükten sonra hangi kartın altına koyduğuna dikkat edin.

9- Bozuk Parayı Kaybedin ve Geri Getirin

Sağ elinizde baş ve işaret parmaklarınızın arasında bir bozuk para varmış gibi yapın ve elinizi masaya hızlıca vurun. Ama bozuk parayı sol elinizde masanın altında tutun ve sağ elinizi masaya vururken sol elinizdeki parayla da masanın alt kısmına vurun. Ses çıkacağı için sağ elinizde para olduğunu düşüneceklerdir. Sonrasında sol elinizi masanın altından çıkarın ve parayı gösterin. Ayrıntılar için videoyu izleyiniz.

10- Serçe Parmağınızı Kaybedin ve Geri Getirin

Bir elinizle diğer elinizin serçe parmağını önce koparır, sonra da yerine koyar gibi hareketlerde bulunun. Serçe parmağınızı yüzük parmağınızın arkasında saklayarak bu numarayı yapabilirsiniz. Videoyu izleyerek numaranın ayrıntılarını öğrenin.