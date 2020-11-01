İzmir depreminin ardından pek çok kişi evcil hayvanlarını kaybettiğini dile getirdi. İşte o ilanları görebileceğiniz veya kendi ilanınızı yayınlayabileceğiniz bir platform bulunuyor.

Cuma günü İzmir'in Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,6 şiddetindeki deprem, son açıklanan sayılara göre 58 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine enden oldu. 896 kişinin de yaralanmasına neden olan deprem nedeniyle özellikle İzmir'in Bayraklı ilçesinde ve diğer ilçelerde bazı binalar yıkıldı.

Ancak gerçekleşen depremin verdiği tek zarar insanlara da değildi. Depremin ardından pek çok evcil hayvan kayboldu ya da maalesef enkazın altında kaldı. Evcil hayvanlarını kaybeden sahipler sosyal medya üzerinden bir şekilde seslerini duyurmaya çalışsa da bir ilanın sosyal mecrada yayılması zor olabiliyordu.

Kayıp evcil hayvan ilanlarını yayınlayıp görebileceğiniz yer:

Bugünse kaybettiğiniz evcil hayvanlarınız veya bulduğunuz hayvanların sahiplerini aramak için ilan yayınlayabileceğiniz bir platformu sizlere ulaştıracağız. 2017 yılından bu yana ücretsiz bir şekilde yayında olan sosyal sorumluluk projesi Gören Duyan, özellikle İzmir depreminin ardından evcil hayvanlarınız için yardım bulabileceğiniz bir platform olabilir.

Platform, İzmir depreminin ardından pek çok kayıp evcil hayvan ilanına ev sahipliği yapmaya başladı. Platformda mevcut ilanlardaki evcil hayvanları bulmaya yardımcı olabileceğiniz gibi kendi evcil hayvanınızı kaybettiyseniz ya da bir evcil hayvanın sahibini arıyorsanız da bir ilan oluşturabilirsiniz. Tabii platformda evcil hayvanınızın veya sahibin bulunmasını sağlamak için platformun daha çok kişiye ulaşması gerekiyor.

Gören Duyan, İzmir depreminin ardından neredeyse 24 saat mesai yaparak insanların kayıp evcil hayvanlarına ulaşması için çaba sarf etmeye devam ediyor. Platforma şu anda giriş yaparak İzmir'deki mevcut ilanlara ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte platformu herhangi bir zamanda da kullanabilirsiniz. Gören Duyan'ın internet sitesine bu bağlantıdan ulaşabilir, aşağıdaki bağlantılardan da uygulamasını indirebilirsiniz.

Dün de sizler için depremin ardından kapılarını depremzedelere açan yerleri ve kişileri bulmanızı sağlayacak bir internet sayfasını paylaşmıştık. Bu tür uygulamalar ve sayfalar deprem gibi acil durumlarda büyük önem taşıyor.