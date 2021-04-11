İngiliz ekolünün otomotiv sektöründeki temsilcilerinden biri olan Jaguar, popüler modellerinden olan XF’i 2021 yılı için yeniledi. Geleneksel tasarıma sadık kalmasına rağmen yenilenen teknolojilerle doldurulmuş olan Jaguar XF, 14 farklı motor seçeneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İngiliz otomotiv sektörünün elit isimlerinden biri Jaguar’ın lüks arayışında olan kullanıcılar için geliştirdiği XF, markanın alışılan tasarım anlayışını korumaya devam ediyor. Oturaklı ve lüks bir otomobil arayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan olan Jaguar XF, 2021 modelin geleneksel tasarımına yenilikçi teknolojiler katıyor.

Yenilenen ve geliştirilen teknolojileriyle birlikte 2021’i karşılayan Jaguar XF, Pure, Prestige, R-Sport ve Portfolio olmak üzere 4 farklı donanım paketiyle karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda Jaguar XF’in bu donanım paketlerine, teknik detaylarına ve fiyat listesine göz atacağız.

Tasarım:

Dış tasarım: Lüks bir sedan için son derece sade bir görünüm

Sedan yapısına birçok konfor ve lüks unsurunu sığdıran Jaguar XF, kaputunun üzerindeki agresif çizgilere rağmen oturaklı profilinden ödün vermiyor. Dış tasarımı radikal çizgilerle zenginleştirilmiş olan XF, J Blade adı verilen gündüz farlarıyla bu tasarımın gün ışığı altında da öne çıkmasını sağlıyor.

Sınıfındaki diğer rakiplerine göre en ikonik tasarımlardan birine sahip olan Jaguar XF, kişiselleştirme isteyen kullanıcılar için tam 12 adet gövde rengi opsiyonu sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Jaguar XF, kullanıcıya ön ızgaranın tasarımından 17 farklı jant modeline kadar onlarca opsiyonu da beraberinde sunuyor. Jaguar, cam tavan beklentisi olan kullanıcılar için bunu da opsiyonel olarak satmakta.

İç tasarım: O bahsettiğimiz lükse sahip renk ve çizgiler

Dış tasarımdaki radikal ve lükse yönelik dokunuşları içinde çok daha fazla bulunduran Jaguar XF, yenilikçi bir duruşa sahip olsa da orta konsolda fiziksel tuş kullanımına devam ediyor. Üst gövde kısmında yumuşak malzeme tercih edilen XF, kullanıcıya kendini özel hissettirecek birçok özelleştirme ve konfor unsuru sunuyor. Kullanıcıların iç mekanda ahşap veya karbon fiber tercih etme şansları da bulunuyor.

Güvenlik:

360 derece kamera:

Bu seviyedeki birçok otomobilde opsiyonel olarak sunulan bu teknoloji, Jaguar XF’in çevresinde konumlandırılmış kameralar sayesinde kullanıcıya 360 derecelik kusursuz bir hakimiyet sunuyor. Böylelikle kullanıcı XF’in içindeyken dışarıda olup biten her şeye hakim olabiliyor ve park gibi durumlarda hata payını en aza indiriyor.

Kör nokta asistanı:

360 derece sisteminde kullanılan kameralar yardımıyla kullanıcının göremediği noktaları onun için tarayan XF, şerit değiştirme ve manevra yapma durumlarında kullanıcının yöneldiği noktada herhangi bir araç veya yaya varsa direksiyonun kontrolünü ele alıyor. XF, bu müdahaleden önce kullanıcıya sesli ve görsel bildirim göndermeyi de ihmal etmiyor.

Yaya algılama sistemi:

Bu teknoloji, Jaguar XF’in içindeki kullanıcılarla birlikte dışındaki insanları da koruyor. Çevredeki yayaları aktif olarak tarayan XF, herhangi bir temas durumunda kaputu yükselterek yayanın alacağı hasarı olabildiğince azaltır.

Şerit asistanı:

Bu asistan, XF’in ilk çalışma anından park alanından çıkış yapana kadar aktif olan bir teknoloji içeriyor. Kullanıcı, kalkış yapacağı konumdan ilk hareketini hangi yöne yaparsa yapsın XF tarafından denetleniyor. Eğer kalkış sırasında çevrede hareket halinde bir araç ya da yaya varsa XF, bu tehlikeyi fark ederek kullanıcıya direksiyon titreşimiyle haber veriyor.

Konfor:

İkiye bölünebilen bilgi-eğlence ekranı:

Piyasadaki en başarılı bilgi-eğlence ekranlarından birine sahip olan Jaguar XF, kullanıcıya büyük bir ekrandan fazlasını sunuyor. 10 inç boyutundaki bu ekran, aynı anda farklı amaçlarla kullanılmak üzere ikiye bölünebiliyor. Böylece hem kullanıcı hem de ön yolcu koltuğundaki kişi için bilgi-eğlence sistemi ortak paylaşılmış oluyor.

Head-up Display:

Kullanıcı için son dönemlerin en faydalı iç mekan teknolojilerinden biri olan Head-up Display, XF kullanıcısına gözlerini yoldan ayırmadan kritik detaylardan haberdar olma lüksünü tanıyor. Bu gösterge sayesinde aracın hızını, eğer açıksa navigasyonu ve bulunulan konumdaki trafik işaretlerini görüntülemek mümkün.

8 hoparlörlü ses sistemi:

Jaguar, XF için sektörünün en başarılı markalarından biri olan Meridian ile çalışıyor. XF’in 8 noktasında kullanılan Meridian hoparlörler sayesinde konfora ek olarak üst düzey ses kalitesinin tadını çıkarmak da mümkün. Jaguar, Meridian ile olan ortaklığını diğer modellerinde de sürdürmeye devam ediyor.

20 yönlü elektrikli sürücü koltuğu:

Jaguar XF’in konfor kategorisinde kullanıcıya sunduğu en büyük lüks olan şey ise sürücü koltuğu. Bahsi geçen bu koltuk, 20 farklı ayarlama seçeneğine sahip ve tamamen elektrikli. Böylece kullanıcının doğru pozisyonu bulmasına ek olarak adeta evindeki koltukta hissetmesi mümkün oluyor. 20 yönlü bu koltuğun opsiyon olarak satın alınabileceğini de unutmayan ekleyelim.

Jaguar XF donanım paketleri:

XF Pure

XF Prestige

XF R-Sport

XF Portfolio

Jaguar XF, toplamda 4 farklı donanım paketiyle karşımıza çıkıyor. 2021 XF’in henüz ülkemizde satışa çıkmamasından dolayı bu donanım paketlerinden hangileri Türkiye pazarında bulunacak bilmiyoruz.

XF’in en dolu versiyonu Portfolio, kullanıcıları 18 inç boyutundaki jantlarıyla karşılıyor. Tamamen deri koltuklarla ve tam donanımlı iç mekanıyla en çok tercih edilmesi beklenen donanım olan Portfolio, ek ücretle satın alınabilecek onlarca kişiselleştirme unsuru da içeriyor.

Jaguar XF performansı, motorları ve muhtemel yakıt tüketimi:

Jaguar XF, motor seçeneği konusunda son derece zengin bir model. Toplamda 14 farklı motor versiyonu olan XF, en güçlü motoruyla 0’dan 100’e 5,3 saniyede çıkabiliyor. Hem benzinli hem de dizel seçenekleri bulunan XF, otomatik tercih etmek istemeyen kullanıcılar için düz vitesli modeller de sunuyor.

Not: Jaguar, XF modeli için yalnızca ortalama yakıt tüketimi verisini paylaştığı için şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketim verilerini sizlere aktaramıyoruz.

2,0L Dizel Düz Vites (163 HP): Ortalama (lt/100 km): 4,7

2,0L Dizel Otomatik (163 HP): Ortalama (lt/100 km): 5,1

2,0L Dizel Düz Vites (180 HP): Ortalama (lt/100 km): 4,8

2,0L Dizel Otomatik (180 HP): Ortalama (lt/100 km): 5,1

2,0L Dizel Otomatik 4-Çeker (180 HP): Ortalama (lt/100 km): 5,5

2,0L Dizel Otomatik 4-Çeker (240 HP): Ortalama (lt/100 km): 5,7

3,0L Dizel Otomatik (300 HP): Ortalama (lt/100 km): 5,9

2,0L Benzinli Otomatik (200 HP): Ortalama (lt/100 km): 6,8

2,0L Benzinli Otomatik (250 HP): Ortalama (lt/100 km): 7,2

2,0L Benzinli Otomatik 4-Çeker (250 HP): Ortalama (lt/100 km): 6,9

2,0L Benzinli Otomatik (300 HP): Ortalama (lt/100 km): 5,9

2,0L Benzinli Otomatik 4-Çeker (300 HP): Ortalama (lt/100 km): 7,5

3,0L Benzinli Otomatik (380 HP): Ortalama (lt/100 km): 8,3

3,0L Benzinli Otomatik 4-Çeker (380 HP): Ortalama (lt/100 km): 8,6



Jaguar XF 2021 fiyatları:

Jaguar, XF’in 2021 modelini henüz Türkiye pazarında satışa sunmadığı için maalesef vergiler dahil bir satış fiyatına ulaşabilmiş değiliz. 2021 yılı içinde XF 2021 modeli ülkemize giriş yaptığında yazımızın bu kısmını güncel fiyat listesiyle güncelleyeceğiz.

Bu yazımızda İngiliz otomotiv devlerinden Jaguar’ın 2021 için yenilediği XF modelini teknik detayları ve tasarımıyla ele aldık. Jaguar XF 2021 ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.