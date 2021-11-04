Jahrein, Yayıncılarının Bilgileri Nasıl İfşalandı Açıkladı

Twitch skandalının gündem olmasında büyük rol oynayan Jahrein, bu skandalın ikinci dalgası olan yayıncılara yapılan saldırılardaki verilerin nasıl ele geçirildiğini paylaştı. Yapılan paylaşımlara göre güncel kişisel veriler, sigorta şirketleri ve büyük avukatlık şirketlerinden sızdırılıyor.

Twitch üzerinden kara para aklamak üzere yapılan dolandırıcılık ortaya çıktıktan 7 günü aşkın süre sonunda konu, resmi kurumlara da taşındı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dün yaptığı açıklamada bu skandal hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan, konunun taze olması ve eldeki verilerin sınırlı olması nedeniyle şu anda değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Skandal büyümeye devam ederken dün akşam saatlerinde Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), yayınında fazlasıyla sinir bozucu bir olay yaşadı. Twitch mafyası, Pqueen’e bit bağışı yaparak kendisinin kişisel bilgilerini paylaştı. Bu olayın ardından diğer yayıncılar da benzer olaylara maruz kaldıklarını açıkladı. Twitch’te mafyaların yayıncılara göz dağı verme çabası devam ederken Twitch skandalının duyulmasını sağlayan Ahmet Sonuç (Jahrein), kişisel verilerin paylaşılmasıyla ilişkili bir açıklama yaptı.

Güncel veriler, sigorta şirketleri ve büyük avukatlık şirketlerinden sızdırıldı:

Jahrein, Twitter’da yaptığı paylaşımlarda Twitch’in temiz olmasını isteyen yayıncıların kişisel verilerinin paylaşılmasının peşine düştüğünü açıkladı. Kendisine ulaşan beyaz şapkalı hackerlar ve kendi araştırmalarının ilk sonuçlarını paylaşan Jahrein’in söyledikleri oldukça çarpıcı ve yine bir veri sızıntısına dayanıyor.

Jahrein, 2015 yılında ele geçirilen seçmen bilgilerini hatırlatarak bu bilgilerin MERNİS (Merkezî Nüfus İdare Sistemi) verisi olup olmadığına baktı. Bunun ardından verileri internet ortamında bulan Jahrein, daha da kötüsü bu verilerin internetin derinliklerinde değil, standart sitelerde bile satıldığını ifade etti.

Yayıncı, yeni verilerin nasıl ele geçirildiği sorusunuysa kendisine ulaşan beyaz şapkalı hacker’lara dayandırarak verdi, Buna göre bu yıl ele geçirilen yeni veriler, kötü niyetli hackerlarca sigorta şirketlerinin veri tabanı ve büyük avukatlık şirketlerinin UYAP erişim arayüzünden sızdırılan verilerdi.

Jahrein, son olarak avukatıyla birlikte konuyla ilgili delilleri toplayıp resmi makamlara sunmaya çalışacağını açıkladı. Ayrıca verilere ne kadar kolay bir şekilde ulaşılabildiğini de şu şekilde gösterdi:

Jahrein'le Twitch skandalını anlattığımız video:

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