Jailbreakli iPhone'ların App Store'u Cydia, Resmen Kapanıyor

Yıllardır jailbreak yapılmış iPhone modellerinin uygulama ihtiyacını karşılayan Cydia, bugün resmi olarak kapanıyor. Açıklama, Cydia'nın yaratıcısı Jay Freeman'dan geldi.

iOS kullanıcılarının iPhone, iPad ve iPod'larına yazılım paketleri ve uygulama desteği sağlayan Cydia'dan kötü haber geldi. Saurik olarak bilinen Jay Freeman, dün akşam Reddit'te yaptığı açıklamada Cydia'nın para kazanmadığını ve artık kapatılacağını açıkladı. Cydia, son zamanlarda kullanıcılarını riske atacak bir bug içerdiği haberleriyle gündeme gelmişti.

Saurik, yaptığı açıklamada servisi yıl sonuna kadar kapatmak istediğini, Cydia'nın kendisine para kaybettirdiğini ve bu işi yapmak için artık tutkusunun kalmadığını söyledi.

Şu an Cydia'daki satın alımlar devre dışı bırakılmış durumda. Kullanıcılar isteseler bile Cydia Store'dan uygulama indiremiyor. Kullanıcıların daha önce satın aldığı uygulamaları indirebilmesi için Cydia'nın hala kullanılabileceğini söyleyen Saurik, artık yeni alımlar olmayacağını bildirdi.

Platfomdaki geliştiricilerin, son dönemde Cydia'dan uzaklaşması sebebiyle bu kapanışın, jailbreakli iPhone kullanıcılarını çok etkilemesi beklenmiyor. Saurik, Cydia Store'un geleceği hakkında gelecek hafta daha detaylı bir açıklama yapacağını bildirdi.