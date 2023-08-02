James Webb Uzay Teleskobu, 1470 ışık yılı uzaklıklıktaki bir yıldız çiftinin göz kamaştıran bir görüntüsünü yakaladı. Ancak burada dikkat çeken asıl şey, yıldız çiftinden ziyade görselin altında yer alan soru işaretiydi.

25 Aralık 2021 tarihinde fırlatılan, Temmuz 2022’de ilk görsellerini bizlerle buluşturan James Webb Uzay Teleskobu, hepimizin ağzını açık bırakan göz kamaştırıcı görüntülerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teleskop, şimdi de evrenin derinliklerinde oldukça tuhaf bir şeye rastladı.

Webb’in yakaladığı yeni görsel, ilk bakışta yine muazzam bir uzay fotoğrafı olarak görünüyor. Ancak daha dikkatli incelediğimizde bir bölümde çok tanıdığımız bir şeye rastlıyoruz.

James Webb’in görselinde soru işaretine benzer bir şey yer alıyor

İlk olarak geçtiğimiz hafta paylaşılan görsel, 1470 ışık yılı uzakta yer alan, birbirine bağlı aktif bir şekilde oluşan bir yıldız çifti Herbig-Haro 46/47’yi içeriyor. İşte bu fotoğrafın orta alt kısımlarında da soru işaretine benzeyen bir şekil yer alıyor.

Bu ürkütücü ve esrarengiz kozmik soru işaretinin büyütülmüş versiyonuna yukarıdaki görselden ulaşabilirsiniz. Hâliyle bu şekil, fotoğrafa bakan birçok insanın ağzını açık bıraktı. Peki, bu işaretin oluşmasının ardındaki neden ne? Bilim insanlarının birkaç tahmini var.

Webb’in operasyonlarından sorumlu Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden uzmanlar (STScI), bu soru işaretin uzak bir galaksi veya etkileşim hâlindeki bir çift galaksinin olabileceğini söylüyor. Eğer böyleyse, yerçekimi kuvvetleri bu galaktik yapıları etkileyerek soru işaretine benzer bir şeklin oluşmasını sağlamış olabilir.

Diğer taraftan Space.com’a konuşan Illnois Eyalet Üniversitesinden fizik profesörü Matt Caplan da bu şeklin, muhtemelen birleşme sürecinde olan iki galaksi olduğunu söyleyerek diğer uzmanların tahminlerini destekliyor.

Uzaydan gelen görsellerde daha önce de böyle tuhaflıklarla karşılaşmıştık. Örneğin 2022’de çekilen bir fotoğrafta Güneş’in adeta güldüğü görülmüştü.