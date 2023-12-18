James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün fotoğrafını çekti. NASA tarafından paylaşılan görsel, buz devinin halkalarından uydularına kadar birçok önemli detayı içeriyor.

25 Aralık 2021’de fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, 2022 yazından beri uzayın göz kamaştırıcı fotoğraflarını bizlerle buluşturuyordu. NASA bugün teleskobun çektiği yeni bir fotoğrafı bizlerle buluşturdu.

Teleskobun ikinci yılını doldurmasına az bir süre kalmışken paylaşılan fotoğraf, Güneş sistemimizin en büyük gezegenlerinden biri olan Uranüs’ü içeriyor. Buz devi hakkında birçok detayı içeren görsel, gerçekten hayran bırakıcı.

James Webb tarafından çekilen yeni Uranüs fotoğrafı:

Uzay yolcularının çıplak gözle asla göremeyeceği dalga boyları, teleskobun kızılötesi filtreleri sayesinde karşımıza çıkıyor. Ayrıca görüntüden, Uranüs’ün en içteki soluk halkası “Zeta” da dahil halkalarına da göz atabiliyoruz. Gezegenin toplamda 13 halkaya sahip olduğunu belirtelim.

Teleskop, gezegeni âdeta başka bir evrene açılan kapı gibi gösteren bu görüntüde Uranüs’ün uydularını da bizlere gösteriyor. NASA’nın açıklamasına göre fotoğrafta, gezegenin 27 uydusundan 14’ü yakalanmış. Bunlar arasında en büyük uydu Titania ve en küçük Miranda da bulunuyor. Hatta halkaların içindeki bazı küçük uyduları da görebiliyoruz.

Yeni fotoğraf, James Webb’in bu yıl içinde çektiği ikinci Uranüs görüntüsü. Yeni fotoğraf, aşağıdaki içeriğimizden görebileceğiniz nisan ayındaki görüntüyle karşılaştırıldığında daha fazla detay ve renkli bir görüntü sunuyor. Öncekinde sadece mavi ve turuncu olarak görmüştük. Ayrıca gezegenin ilginç atmosferik özellikleri, parlak fırtınaları, mevsimsel kutup bulut örtüsü gibi detaylar da görülebiliyor. NASA, fotoğrafı birlikte çalıştığı Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ortaklığıyla paylaştı.