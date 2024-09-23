Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün son 3 ayda satın alıp geçen hafta teslim aldığı SUV sayısı açıklandı. Verilerde, araçların çok az bir miktarının yerli olduğu görüldü.

Her ay düzenli olarak Türkiye’de ne kadar otomobil satıldığına dair veriler bizlerle buluşuyordu. Buna ek olarak resmî kurumlar tarafından alınan araçlarla ilgili de ara sıra bilgiler görüyorduk. Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci, bu konuda yeni verileri bizlerle buluşturdu.

Özpeynirci tarafından yapılan paylaşım, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne son 3 ayda alınıp yeni teslim edilen SUV’ları paylaştı. Buna göre iki teşkilata toplamda 7 bin 204 SUV teslim edildi.

Sadece 271 tanesi yerli, kalanı ithal

Paylaşıma göre bu araçlardan en büyük çoğunluğu 1500 adet ile Nissan marka araçlar oluşturuyor. Onun dışında 668 adet Hyundai, 600 adet Skoda ve 600 adet Dacia var. Togg sayısı ise 271 olarak belirtilmiş. Diğer modeller hakkında ise bir bilgi yok ancak Fiat, Renault, Toyota, Peugeot, Volkswagen, Opel, Chery ve Kia gibi markaların yer almadığı gelen bilgiler arasında.

Özpeynirci, teşkilatların teslim aldığı otomobillerin sadece 271’inin yerli olduğunu aktarmış. Bu da Türkiye’de üretilip Jandarma ve Emniyet tarafından alınan tek aracın sadece Togg T10X olduğu demek oluyor. Kalan 7 bin civarı modelin tamamı ithal olarak alınmış.

Peki bunun nedeni ne? Yerli otomobil alımının bu kadar az olmasının arkasındaki neden ÖTV ve KDV uygulamaları. Kamuya alımlarda ithal araçlar için ÖTV ve KDV ödenmiyor. Yerli üretim araçlarda ise vergi var. Yani vergi olmamasından dolayı ithal sayısı daha fazla. Bu uygulama uzatılmazsa kasımda değişecek. Eğer değişirse teşkilatların filosundaki yerli araç sayısının arttığını görebiliriz.

Bu veriler, ağustos ve 2024’te devletin topladığı ÖTV miktarının açıklanmasının ardından geldi. Verilerde ağustosta ÖTV tahsilatının önceki yıla kıyasla azaldığı ve 20 bin aracın ÖTV’siz alınmış olabileceği görülmüştü. Bunun nedenlerinden biri de kamuya olan alımlardı.