Japonya Nükleer Santral Patlaması Bitkileri de Etkiledi

Japonya'da yaşanan nükleer santral kazasının ardından izleri hala devam ediyor. Araştırmacılar bitkilerin santrale ne kadar yakınsa görünüşlerinin de o kadar değiştiğini açıkladı. Yakınlardaki köknar ağaçlarının görünüşlerinin normalden çok daha farklı ve garip olduğu belirtildi.

Günümüzde artık hepimiz gün içerisinde oldukça fazla radyasyona maruz kalıyoruz ancak bir nükleer santral patlaması yaşandığında maruz kalınan radyasyon miktarı çok daha fazla artıyor. Çevresine verdiği hasarsa malesef ki yıllarca sürüyor. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz yıllarda Japonya’da büyük bir nükleer santral patlaması yaşanmıştı.

Fukushima Nükleer Santrali, 2011 yılında yaşanılan tsunami ve depremle birlikte büyük pir patlama yaşadı. Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan tsunami, Fukushima Nükleer Santrali’nin de patlamasıyla çok daha büyük bir felakete dönüşmüştü. Patlamanın izleri aradan geçen onca yıla rağmen hala devam ediyor.

Fukushima’ya yakın ağaçlar oldukça garip şekillerde büyümeye devam ediyor

İtalya ve Brezilya’daki birçok üniversiteden bölgeye gelen araştırmacılar, yıkılan tesisin yakınındaki bitkileri gördüğünde ilginç şeylerle karşılaştı. Ağaçların normalde olduğundan daha farklı göründüğünü fark eden araştırmacılar bunun sebebinin çevreye yayılan radyasyon olduğunu tespit etti. Ağaçlar nükleer santrale ne kadar yakınsa görüntüleri de bir o kadar garipleşiyordu. Araştırmacılar, Fukushima çevresindeki köknar ağaçlarının büyüme şekillerinin normalden çok daha farklı olduğunu ve düzensiz dallanmalar gösterdiklerini söylüyorlar.

Bitkiler santrale ne kadar yakınsa yapılarındaki garipliğin de o kadar arttığını fark eden araştırmacılar, patlamanın üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen hala böyle etkilerin görülebileceğini söylüyor. Topraktaki radyasyondan bitkilerin hala böyle etkilendiğini görmenin ise oldukça ilginç olduğunu belirtiyorlar.