NASA Volkanik Patlamaları Tespit Edebilecek Drone Geliştirdi

NASA, Black Swift işbirliği ile yeni insansız hava araçları geliştirdi. Drone'lar yanardağların en yüksek tepesine kadar çıkabilen ve tehlike altında kaldığında otomatik pilot sistemiyle geri dönüş yapabilecek ve volkanik patlamaları önceden sezebilecek.

Biliyorsunuz ki gezegenimiz birçok aktif ve pasif volkana ev sahipliği yapıyor. Yakın zamanda da Peru’daki volkan patlaması sonucu yaşanan kazadan sonra binlerce varil petrol denize dökülmüş ve pek çok deniz canlısının yaşamını yitirmesine sebep olmuştu. Patlamayla ilgili haberimizin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

NASA’da bu gibi patlamaların sebep olabileceği hasarların önüne geçebilmek için patlamaları önceden tespit edebileceği sistemler üzerinde çalışmalar yapıyor. Çalışmalarında zorlu ortamlara dayanabilecek, son derece dayanıklı insansız hava araçları kullanan NASA, Black Swift Technologies ile işbirliği içerisinde.

İnsansız hava araçları yardımıyla volkanik patlamalar önceden tespit edilebilecek

Yanardağlar etrafında gözlem yapacak olan insansız hava araçlarının aşındırıcı gazlara ve büyük sallantılara dayanabilmesini için tasarlanan araçlar, ayrıca yanardağlardaki huzursuzluk belirtilerini arayabilecek ve salınan gazları algılayabilecek. Yapılan ilk hava araçları Kosta Rika’da içerisinde birçok bakteri bulunduran bir yanardağı izlemesi için test edildi. Yakın bir zamanda da Alaska’daki Aleutian Adaları’ndaki Makushin Volkanı’nda uçuş testlerine devam edildi.

Pilotların görüş menzili dışındayken bile uçuşuna devam edebilen drone, önceden belirlenen uçuş planıyla otomatik pilot sistemini kullanarak yanardağın zirvesine kadar çıkabiliyor ve termal bilgiler elde edebiliyor. Özel otomatik pilot sistemi koşulların çok tehlikeli bir hale geldiğini belirlediğinde geri dönüşünü gerçekleştiriyor. NASA ve Black Swift işbirliği ile çalışan bilim insanları bu teknolojinin volkanların hareketlerini rutin olarak izleyebilecek ve ileride olası tehlikelere karşı uyarı verebileceğini söylüyor.