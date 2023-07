Televizyon dünyasının en başarılı komedi dizilerinden bir tanesi olan How I Met Your Mother’daki Marshall karakteri ile izleyenlerin kalbini çalan Jason Segel, sinema dünyasında da pek çok keyifli filmde rol aldı. Gelin IMDb puanlarına göre en iyi Jason Segel filmlerine ve izleyiciye sundukları hikayelere yakından bakalım.

18 Ocak 1980 tarihinde Kaliforniya’da dünyaya gelen tam adıyla Jason Jordan Segel, kısa bir basketbol kariyerinin ardından 1999 yapımı Freaks and Geeks dizisi ile oyunculuk dünyasına adım attı. Can’t Hardly Wait filmi ile de sinema dünyasına giren Jason Segel, bu dönemde pek çok keyifli filmde rol almasının yanı sıra aynı zamanda bir yazar olarak senaryo ekiplerinde de yer aldı.

Tabii Jason Segel ismini tam anlamıyla bir yıldız yapan ve dünya çapında sayısız hayrana sahip olmasını sağlayan, 2005 - 2014 yılları arasında yayınlanmış How I Met Your Mother dizisindeki Marshall karakteri olmuştur. Farklı yapımları olsa da kendisini çoğu zaman komedi türünde izlediğimiz Jason Segel’ın rol aldığı IMDb puanlarına göre en iyi filmlere gelin yakından bakalım ve kısaca izleyiciye sundukları hikayeleri görelim.

IMDb puanlarına göre en iyi Jason Segel filmlerinden bazıları:

The Discovery

The Five-Year Engagement

Jeff, Who Lives at Home

Knocked Up

I Love You, Man

11:14

The Muppets

Forgetting Sarah Marshall

The End of the Tour

Our Friend

Öteki taraf gerçekten de var: The Discovery

Yıl: 2017

Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu

Yönetmen: Charlie McDowell

Oyuncular: Robert Redford, Mary Steenburgen, Jason Segel

IMDb: 6.2

Bir orijinal Netflix yapımı olan The Discovery, insanların öteki dünyayı keşfettiği bir hikaye anlatıyor. Dini anlatılarda yer alan öteki dünya fikri bilimsel olarak da kanıtlanınca kısa süre içerisinde milyonlarca insan intihar ederek oraya gitmeye karar verir. Tüm bunlar yaşanırken bir adam bir kadına aşık olur. Artık karakterlerimiz karar vermek zorundadır, bu dünyada mı yaşamalı yoksa öteki dünyaya mı gitmeli?

Düğün tarihi giderek uzaklaşıyor: The Five-Year Engagement

Yıl: 2012

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Nicholas Stoller

Oyuncular: Jason Segel, Emily Blunt, Chris Pratt

IMDb: 6.2

Bizde nişan ne kadar sürer, en fazla bir yıl değil mi? Amerika’da da işler böyledir ama Tom ve Violet için değil. Birbirine aşık bir çift olan Tom ve Violet, Tom’un evlenme teklifi etmesi ile birlikte nişanlanırlar. Ancak Violet iş için başka şehre gidince düğün ertelenir. Violet terfi alır, düğün yeniden ertelenir. Nişanlılık uzadıkça çiftimiz hem bu ilişkiyi hem de kendilerini sorgulamaya başlarlar.

Kader bizimle dalga geçiyor: Jeff, Who Lives at Home

Yıl: 2011

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Jay Duplass, Marks Duplass

Oyuncular: Jason Segel, Ed Helms, Judy Greer

IMDb: 6.5

Pat orta yaş krizine girmiş ve evliliği sorunlu giden bir adamdır. Kardeşi Jeff ise otuzlu yaşlarında, işsiz ve annesi ile yaşamaktadır. Jeff hayatını yoluna koymak bir işaret ararken hiç beklemediği bir anda abisi ile karşılaşır. İkili, izleri beraber takip ederler. Bu takip sırasında Pat’in eşini başka bir adamla yakalarlar. İşler bununla sınırla kalmaz çünkü annelerinin de başı hiç olmadık bir belaya girmiştir.

Tam bir kaza kurşunu: Knocked Up

Yıl: 2007

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Judd Apatow

Oyuncular: Seth Rogen, Katherine Heigl, Jason Segel

IMDb: 6.9

Alison, ablası ile birlikte bir gece kulübüne gider. Ablasının işi çıkınca kulüpte tek başına kalır ve berbat bir tip olan Ben ile tanışır. Gece ilerledikçe ikili yakınlaşır ve tek gecelik bir ilişki yaşarlar. Birbirini bir daha görmeyi hiç de planlamayan ikilimiz kendilerini garip bir durumun içinde bulur çünkü Alison hamile kalmıştır. Çiftimiz çocuğu büyütmeye karar verirler ancak önce havadaki akıllarını toplamaları gerekir.

Aganı mı seçeceksin nişanlını mı: I Love You, Man

Yıl: 2009

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: John Hamburg

Oyuncular: Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones

IMDb: 7.0

Emlak komisyoncusu olarak çalışan Peter, nişanlı olduğu hayatının aşkı Zooe ile evlenmek için gün saymaktadır. Fakat bir sorun vardır, Peter’ın bir sağdıcı yoktur. Aklına gelen erkek arkadaşlarıyla bu konuyu konuşsa bile hiçbiri bu iş için uygun değildir. Derken Sydney ile tanışır ve tam kafasına göre bir adam bulduğunu düşünür. Ancak ikili arasındaki ilişki o kadar iyidir ki nişanlısı ile arası bozulur ve Peter bir tercih yapmak zorunda kalır.

Kelebek etkisinin en sert hali: 11:14

Yıl: 2003

Tür: Komedi, Suç, Dram

Yönetmen: Greg Marcks

Oyuncular: Henry Thomas, Colin Hanks, Jason Segel

IMDb: 7.1

Bir kaza yaşandığı sırada saatler 11:14’ü göstermektedir. Bu saat önemlidir çünkü o kazanın o dakikada yaşanmasının nedeni, aslında aynı anda bağımsız gibi görünen pek çok farklı olayın yaşanmış olmasıdır. Bir tür kelebek etkisinin anlatıldığı 11:14 filminde birden çok hikaye izliyoruz ve ilginç olan, bu hikayeler hayran kalınası bir şekilde tek bir olayda birleşiyor.

Kuklaların savaşı: The Muppets

Yıl: 2011

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: James Bobin

Oyuncular: Amy Adams, Jason Segel, Chris Cooper

IMDb: 7.1

Efsane kukla tiyatrosu The Muppets’ın evreninde geçen filmimiz, üç kukla sevdalısı arkadaşın Los Angeles’a tatile gelmesi ile başlıyor. Burada, The Muppets tiyatro binasının yıkılacağını öğrenen karakterlerimiz bir organizasyon yaparak para toplamaya ve binayı kurtarmaya karar verirler. İşleri epey zordur çünkü The Muppets karakterlerinin her biri bir yana dağılmış durumdadır.

Tatilimi zehir ettiniz: Forgetting Sarah Marshall

Yıl: 2008

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Nicholas Stoller

Oyuncular: Kristen Bell, Jason Segel, Paul Rudd

IMDb: 7.1

Aslında bir müzisyen olan Peter, yıllarca kız arkadaşı Sarah’ın hem sevgilisi hem de asistanı olarak her zaman yanında olmuştur. Sarah giderek bir yıldız haline gelirken Peter giderek sönmüştür ve en sonunda terk edilir. Terk edilmenin acısını atlatmak için Hawaii’de bir tatil köyüne giden Peter, burada eski sevgilisi ile yeni erkek arkadaşını görünce tatili pek de planladığı gibi gitmemeye başlar.

Beklenmedik dostluk: The End of the Tour

Yıl: 2015

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: James Ponsoldt

Oyuncular: Jason Segel, Jesse Eisenberg, Anne Chlumsky

IMDb: 7.2

Gerçekten yaşanmış bir olayın anlatıldığı The End of the Tour filmi 1990’lı yıllarda geçiyor. Dönemin popüler dergisi Rolling Stone’da çalışan David Lipsky, dönemin en ünlü romancılarından olan David Foster Wallace ile bir röportaj yapar. 1996 yılında yazarın yanına röportaj yapmak için giden karakterimiz tam beş gün boyunca onun yanında kalır ve aralarında unutulmaz bir dostluk gelişir.

Evdeki yeni arkadaş: Our Friend

Yıl: 2019

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite

Oyuncular: Jason Segel, Isabella Kai, Violet McGraw

IMDb: 7.3

Nicole ve Matthew evli, mutlu bir çifttir. Bir gün bir haber alırlar, Nicole’ün yalnızca altı aylık ömrü kalmıştır. Bu kötü haber çiftimizi birbirine daha da yakınlaştırır. Matthew’un en yakın arkadaşı da bu duruma kayıtsız kalamaz ve onlara destek olmak için çiftin evine taşınır. Çiftimizin artık evde yalnız olmamaları ise onların hayatına beklediklerinden çok daha büyük bir etki yapacaktır.

How I Met Your Mother dizisindeki Marshall karakteri ile izleyenlerin kalbini çalan Jason Segel’in rol aldığı IMDb puanlarına göre en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Jason Segel filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.