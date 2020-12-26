JAXA, Ryugu'nun Getirdiği Asteroid Örneklerini Paylaştı

Japonya Uzay Ajansı JAXA, Hayabusa2 aracının C çemberini açtı ve içinde bulunan asteroid yüzey altı parçaların görüntülerini dünyanın geri kalanı ile paylaştı.

Son yılların en ilginç uzay görevlerinden biri Japonya Uzay Ajansı Jaxa tarafından gerçekleştirilen Hayabusa2 göreviydi. Bu görevde araç, Ryugu adı verilen asteroidden yüzey altı parçaları toplayıp gezegenimize geri dönmüştü.

Daha önce aracın A çemberini açan ve Şubat 2019'da toplanan örnekleri incelemeye başlayan JAXA, yakın zamanda da uzay aracının C çemberini açtı. Bu bölümde yer alan örnekler ikinci görevde elde edilmişti.

JAXA Twitter'dan duyurdu

Bir tweet atarak örnekleri paylaşan JAXA, süreç hakkında da bilgi verdi. Bu gönderide aracın B ve C kapsüllerinin açıldığı ifade edildi. B kapsül çemberi örnek toplamak için kullanılmamıştı. Bu örnekler, aracın Temmuz 2019'daki ikinci görevinde gerçekleştirilmişti.

Örnekleri toplamak için Hayabusa2 aracı, bir çeşit patlayıcı mermi kullanarak asteroid yüzeyinde delikler açmış ve savrulan parçaları da bir elektrik süpürgesi benzeri ekipmanıyla toplamıştı. Bu çalışmanın amacı ise yüzey altı parçaları kullanarak Güneş Sistemi'nin erken dönem yapısı ve oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinebilmek.

JAXA'nın açıklamasına göre C çemberindeki parçaların boyu aşağı yukarı 1 santimetre boyunda. Fotoğraflarda ajansın bir parçacığı ise "yapay nesne" olarak isimlendirdiği ifade edildi. Açıklamaya göre bu parça, örnek toplama mekanizmasından kopan bir alüminyum parça olabilir.

Yeni hedef asteroidler

Uzay araştırmalarında en önemli konu başlıklarından biri de asteroidlerin incelenmesi oluyor. Gelecekte insanlığın uzaya olan erişimi arttıkça, sistemimizde yer alan diğer gök cisimleri de yeni kaynaklar sunmaya başlayacak.

Uzayın zorlu ortamıyla karşılaşmamış olan yüzey altı parçacıklar, göktaşlarının ve diğer gök cisimlerinin nasıl oluştuğu ve ne gibi yapılar içerdiği konusunda da bilgi verecektir. Sizce insanlık gelecekte asteroidlerde maden kolonileri kuran ve sistemine yayılan bir ırk olabilecek mi?