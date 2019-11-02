Sevilen marka JBL, satın alacağınız kulaklık veya hoparlörünüze dilediğiniz resmi, yazıyı veya tasarımı eklemenizi sağlayan sistemini başlattı. Sistem sayesinde JBL'in sitesinden alışveriş yapan müşteriler dış kaynaklar kullanmadan JBL tarafından özel üretilmiş ürünlerine kavuşacaklar.

Satın aldığımız her türlü ürüne kendimizden bir şeyler katmak için genelde dış kaynaklardan yararlanırız. Ürünümüze en basitinden bir sticker yapıştırırız ya da kalemle boyama yaparız. Fakat müşterilerin çoğu artık gelişen dünyayla da birlikte yaptıkları özelleştirmelerin kalıcı ve hazır şekilde bulunabilmesini istiyor.

İşte ses konusunda uzman şirketlerden biri olan JBL burada devreye giriyor. Şirket, şimdilik ABD'ye özel olacak şekilde JBL Flip 5, Live 650BTNC, Clip 3 ve Go 2 kulaklıklarının üzerine müşterilerinin yapacakları özelleştirmeleri ekleyecek ve müşteriye öyle teslim edecek.

JBL müşterileri, hoparlörlerde bulunmasını istediklerini resim, yazı ya da hoparlörün ön kısmındaki delikli bölüme basılmış tasarım şeklinde cihazlarına koyabilir. Kulaklık kısmında ise özelleştirme seçenekleri biraz daha limitli durumda. JBL’in kulaklıklarına yalnızca özel tasarımlar ve yazılar eklenebiliyor; resim koyulamıyor. Özelleştirme yapmak için ürünü satın alırken ‘Personalize’ seçeneğine basıyorsunuz ve istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz.

Hoparlörünüze veya kulaklığınıza eklemek istediğiniz resimleri direkt bilgisayarınızdan seçiyorsunuz. Bununla birlikte yazılar, renkler, font ve yön ayarlama gibi ayarlar site üzerinden yapılıyor. Her bir özelleştirilmiş ürünün evinize ulaşması 5-7 gün arasında tamamlanıyor.

Tabii saydığımız bu muhteşem özelliği şu anda ABD’de geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özelleştirmeler, JBL’in kendi sitesinden alışveriş yaparken yapılabiliyor. Özelleştirme seçeneği gelecek aylarda diğer bölgelere açılacak olsa da JBL ülkemizde kendi sistemini kurmadığı için biz bu nimetten faydalanamıyoruz. Umarız gelecekte böylesine güzel özelliklerden faydalanabilmemiz sağlanır ve özelleştirmeler yapmak için başka yerlere başvurmamız gerekmez.