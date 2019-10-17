Iron Fist’in Yıldızı Jessica Henwick, Matrix 4'te Oynayacak

Efsanevi bilim kurgu serisi Matrix’in dördüncü devam filmiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Netflix’te yayınlanan Marvel dizisi Iron Fist’ten tanıdığımız 27 yaşındaki oyuncu Jessica Henwick, Matrix 4’ün kadrosuna katıldı.

Yönetmenliğini Lana Wachowski’nin yapacağı Matrix 4’ün oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Dünkü haberimizde, How I Met Your Mother'ın yıldızı Neil Patrick Harris’in yeni Matrix filmine rol alacağını sizlerle paylaşmıştık.

Variety’nin sayfalarına taşıdığı habere göre, Matrix 4’ün oyuncu kadrosuna katılan son isim Jessica Henwick oldu. Daha önce Game of Thrones ve Kayıp Hazine gibi yapımlarda rol alan İngiliz aktris, son olarak Netflix’te yayınlanan Marvel Sinematik Evreni (MCU) dizisi Iron Fist’te hayat verdiği Colleen Wing karakteriyle karşımıza çıktı.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, orijinal üçlemede canlandırdıkları karakterlere geri dönecekler. Filmin diğer başrolü Yahya Abdul-Mateen II’nin yanı sıra Neil Patrick Harris ve Jessica Henwick’in Matrix 4’teki rolleri henüz belli değil.

Geçtiğimiz ağustos ayında Warner Bros., dördüncü bir Matrix filminin geleceğini resmi olarak açıklamıştı. Matrix 4’ün yönetmen koltuğunda, orijinal üçlemeyi kardeşi Lilly Wachowski ile birlikte yöneten Lana Wachowski oturacak. Filmin senaryosunu ise Lana Wachowski, Aleksandar Hemon ve David Mitchell üçlüsü kaleme alıyor. Warner Bros. Pictures ve Village Roadshow Pictures tarafından beyaz perdeye taşınacak olan Matrix 4’ün çekimlerine 2020 yılında başlanması bekleniyor.