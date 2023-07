Hollywood dünyasının en beğenilen kadın oyuncularından bir tanesi olan Jodie Foster, henüz bebek diyebileceğimiz bir yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok önemli filmde rol alarak sayısız ödülle kariyerini taçlandırdı. Gelin IMDb puanlarına göre en iyi Jodie Foster filmlerinden bazılarına yakından bakalım.

19 Kasım 1962 tarihinde ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelen Jodie Foster, 3 yaşında yani daha neredeyse henüz bebekten oyunculuk dünyasına adım attı ve yıllarca reklam filmlerinde oynadı. Birkaç televizyon dizisinin ardından 1972 yılında Napoleon ve Samantha filmi ile ilk kez sinema dünyasına adım atan Jodie Foster, art arda dikkat çeken filmlerde rol aldı.

Jodie Foster ismini herkesin tanımasını sağlayan film ise Taxi Driver oldu. The Accused filmindeki performansı sayesinde ise En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü’ne layık görüldü. The Silence of the Lambs filmi ile aynı ödülü bir kez daha alan oyuncu, ilerleyen yıllarda bazı film ve dizilerde yapımcı ve yönetmen görevlerini de üstlendi. Gelin tekrar tekrar izleseniz bıkmayacağınız Jodie Foster filmlerinden bazılarına yakından bakalım.

Jodie Foster’ın performansı ile izleyenleri büyülediği, IMDb puanlarına göre en iyi filmlerinden bazıları:

Panic Room

The Little Girl Who Lives Down the Lane

Maverick

Carnage

The Accused

The Mauritanian

Contact

Un long dimanche de fiançailles

Inside Man

Taxi Driver

The Silence of the Lambs

Eski evin gizemli odası: Panic Room

Yıl: 2002

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker

IMDb: 6.8

Yeni boşanmış bir kadın olan Meg, kocasının verdiği nafaka ile kendine eski bir ev satın almaya karar verir. Evi aldıktan sonra gezerken gizemli bir oda ile karşılaşır. Oda, bu eski evde garip görünecek kadar gelişmiş güvenlik sistemleri ile doludur. Evin her yerini gören kamera görüntülerinin olduğu monitörlerle kaplı bu oda, Meg ve kızı için bir sığınma yeri olacaktır.

Kim bu kız: The Little Girl Who Lives Down the Lane

Yıl: 1976

Tür: Dram, Korku, Gizem

Yönetmen: Nicolas Gessner

Oyuncular: Jodie Foster, Martin Sheen, Alexis Smith

IMDb: 7.0

Okyanus kenarında eski bir ev ve o evde yaşayan küçük bir kız. Meraklı komşular zaman içinde şüphelenmeye başlarlar, çünkü küçük kızın ne annesi ne de babası ortalarda gözükmemektedir. Evin sahibiyle de konuşan komşular bu kızın neyin nesi olduğunu araştırmaya başlar. Araştırma derinleştikçe karşılarına tüyler ürperten yeni gerçekler çıkar.

Bir garip western öyküsü: Maverick

Yıl: 1994

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Richard Donner

Oyuncular: Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner

IMDb: 7.0

1960’lı yılların aynı isimli televizyon dizisinin sinema uyarlaması olan Maverick, izleyenlere sıra dışı bir western hikayesi sunuyor. Kumarbaz bir silahşör olan karakterimiz, büyük bir poker turnuvasına katılmak için yola çıkar. Fakat turnuvaya katılmak için epey yüklü bir giriş ücreti ödemesi gerekir. Yolda tanıştığı insanlarla beraber kafa kafaya verir ve bu parayı bulmak için farklı yöntemler denerler.

Çocuk kavgası nerelere geldi: Carnage

Yıl: 2011

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Roman Polanski

Oyuncular: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz

IMDb: 7.1

Fransız yazar Yasmina Reza tarafından kaleme alınan The God Of Carnage isimli tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan Carnage, iki çocuğun parkta kavga etmesi ile başlıyor. Ailelerin olaya müdahale etmesi ile birlikte bu olayın bir akşam yemeğinde tatlıya bağlanmasına karar verilir. İki ailenin akşam yemeğinde buluşması ise gizli sırların açığa çıkmasına neden olur.

Rahatsız edici bir hikaye: The Accused

Yıl: 1988

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Jonathan Kaplan

Oyuncular: Kelly McGillis, Jodie Foster, Bernie Coulson

IMDb: 7.1

Jodie Foster’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü’nü kazandıran The Accused filminde gerilim dolu bir hikaye izliyoruz. Sarah bir gece bir barda üç kişinin tecavüzüne uğrar. Bu üç canavar hafif bir ceza alarak kurtulur çünkü mahkeme, genç kadının geçmişine bakar. Filmin özellikle mahkeme sahneleri tam anlamıyla tüyler ürpertiyor.

Yozlaşmış bir hukuk sistemi: The Mauritanian

Yıl: 2021

Tür: Biyografi, Dram, Gerilim

Yönetmen: Kevin Macdonald

Oyuncular: Tahar Rahim, Jodie Foster, Nouhe Hamady Bari

IMDb: 7.4

Yaşanmış gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan The Mauritanian filmi, ABD hukuk sistemine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Mohamedou Ould Slahi bir gün gözaltına alınır ve terörist olmakla suçlanır. Mahkemeye çıkacağı günü bekler ama o gün bir türlü gelmez ve yıllar boyunca suçsuz olmasına rağmen hapiste kalır. İşkence ile geçen bu yıllar, bir avukatın yardımıyla son bulacaktır.

Biliyorum, varlar: Contact

Yıl: 1997

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt

IMDb: 7.5

Carl Sagan’ın aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Contact filminde, çocukluğundan beri uzaylılara inanan karakterimizin hayallerine ulaşmasının hikayesini izliyoruz. Karakterimiz büyümüş ve dünya dışı varlıkları araştıran bir ekipte gökbilimci olarak çalışmaya başlamıştır. Bıkmadan, yıllardır dinlediği radyo sinyallerinden en sonunda bir mesaj alır.

Gizemli bir savaş öyküsü: Un long dimanche de fiançailles

Yıl: 2004

Tür: Dram, Gizem, Romantik

Yönetmen: Jean Pierre Jeunet

Oyuncular: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Jodie Foster

IMDb: 7.6

Dünyada A Very Long Engagement, ülkemizde Kayıp Nişanlı adıyla vizyona giren Fransız filmi Un long dimanche de fiançailles; Birinci Dünya Savaşı’nda geçen bir hikayeyi anlatıyor. Savaşa giden nişanlısının öldüğünü öğrenen Mathilde, buna bir türlü inanmaz ve araştırmaya başlar. En sonunda öğrenir ki aslında nişanlısı hapse atılmıştır. Genç kadın olayı araştırdıkça aslında yaşananların düşündüğünden çok daha karışık olduğunu öğrenir.

Bildiğimiz soygunlara pek benzemiyor: Inside Man

Yıl: 2006

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Spike Lee

Oyuncular: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster

IMDb: 7.6

Inside Man filmi, karakterimizin hücresinde anlattığı bir hikaye ile başlıyor. Bir grup hırsız, soygun yapmak için bir bankaya girerler. Elli kişiyi rehin alan soyguncuları takip eden polisler, aynı sırada başka olaylar yaşandığına da şahit olurlar. Polis dedektifleri düşünmeye başlar, acaba hırsızların amacı bankayı soymaktan çok daha büyük bir şey olabilir mi?

Çekerim emaneti, sağlarım adaleti: Taxi Driver

Yıl: 1976

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd

IMDb: 8.2

Dünya sinemasının en başarılı kült filmlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Taxi Driver, bir Vietnam Savaşı gazisinin iç dünyasını izleyenlere sunuyor. Sosyal hayatında başarısız olarak karakterimiz, artık dünyadaki adaletsizliğe göz yummaya karar verir ve eline bir silah alır. Kurtarmak istediği ilk kişilerden bir tanesi ise bir fahişedir.

Hannibal Lecter ile tanışın: The Silence of the Lambs

Yıl: 1991

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Jonathan Demme

Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney

IMDb: 8.6

Ülkemizde Kuzuların Sessizliği adıyla vizyona giren The Silence of the Lambs, Thomas Harris tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlamasıdır. İzleyenlerin Hannibal Lecter ile tanıştığı kült film, vizyona girdiği yıl pek çok Oscar Ödülü’ne layık görüldü. Bir seri katili yakalamak isteyen FBI ajanı, başka bir seri katil ile görüştüğü zaman işler epey ilginç bir noktaya gelir.

Oyunculuk kariyerini Oscar ödülüyle de taçlandırmış olan sevilen oyuncu Jodie Foster’ın IMDb puanlarına göre en iyi filmlerinden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Jodie Foster filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.