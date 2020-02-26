Johnny Depp ile Tanışıp Selfie Çekmenin Bedeli 10 Bin TL

Sevilen oyuncu Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires ile 13 Eylül’de İstanbul’a konser vermeye geliyor. Konser için VIP kategorisinden bilet alanlar, başta Depp olmak üzere diğer grup üyeleri ile tanışıp fotoğraf çektirebilme şansı yakalayacak. Fakat bu deneyimin bedeli tam 10 bin TL.

Amerikalı ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın Hollywood’daki kadın oyunculara cinsel tacizde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından yayılan #MeToo (Sen de Anlat) hareketi sırasında, eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Johnny Depp, müthiş bir imaj kaybına uğramıştı.

Çok zor günlerden geçen ve alkol bağımlılığı için rehabilitasyona giren ünlü oyuncu, tam 3 yıl sonra yayınlanan bir ses kaydı ile aklanmıştı. Söz konusu kayıtta, aslında evlilik sürecinde fiziksel ve psikolojik şiddette maruz kalanın Heard değil, Depp olduğu ortaya çıkmıştı.

Hollywood Vampires, 13 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

Gerçeğin açığa çıkmasının ardından hayranlarından büyük bir destek gören başarılı aktörün, şu sıralar müzik grubu Hollywood Vampires ile verdiği konserler tabiri caizse dolup taşıyor. 1970’lerin rock müzik kültürünü yaşatmak için Depp, Alice Cooper ve Joe Perry tarafından 2015 yılında kurulan grup, o tarihten bu yana müzik yapmaya devam ediyor.

Bu yıl içinde bir dünya turnesi düzenleyeceğini açıklayan Hollywood Vampires, duraklarından birini de İstanbul olarak belirledi. Şimdiden büyük heyecan yaratan konser, 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul Life Park’ta gerçekleşecek. Bilet fiyatları 220 liradan 1100 liraya kadar çıkıyor. Tabii bir de, ‘VIP’ kategorisi var. Bu biletleri satın alan kişiler, konseri ön sıradan izleyebileyecek. Dahası, sahne öncesi grup üyeleriyle tanışıp, fotoğraf çektirme şansına sahip olacak. Fakat bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyen kişilerin 10 bin TL'yi gözden çıkarmaları gerekiyor.

Hollywood Vampires'ın konser performansı