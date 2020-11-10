Johnny Depp’in Rol Aldığı Her Türden En İyi 20 Film

Hepimizin en iyi Karayip Korsanları Jack Sparrow olarak tanıdığı Hollywood efsanesi Johnny Depp’in birçok filmi bulunuyor. Tabii hepsini bilmek ve izlemiş olmak çoğu insan için mümkün olmayabiliyor. Biz de bu içeriğimizde sizler için en iyi Johnny Depp filmlerini listeliyoruz.

Johnny Depp, yıllardır sinema endüstrisinde yer edinmiş ve artık efsaneleşmiş olan bir aktör. Kendisini ülkemizde en yaygın şekilde Karayip Korsanları serisinden Jack Sparrow olarak tanıyoruz. E haliyle bu kadar sevilen ve başarılı olan bir aktörün onlarca filmi bulunuyor. Aralarından en iyilerini seçmek de bazen uzun sürebiliyor.

Johnny Depp son filmi Waiting fort he Barbarians ile istediği geri dönüşü toplayamamıştı. Kendisi ayrıca hâlâ Oscar ödülü alamamış durumda. Biz de siz okurlarımız için Johnny Depp’in bugüne kadar yer aldığı bütün filmlerin arasından IMDb puanlarına göre en iyi 20 tanesini seçip listeledik. İşte karşınızda en iyi 20 Johnny Depp filmi...

Ünlü aktörü kılıktan kılığa izlediğimiz en iyi Johnny Depp filmleri:

Benny & Joon:

Yıl: 1993

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Mary Stuart Masterson, Aidan Quinn

Benny & Joon fragmanı:

Benny & Joon, akıl hastası olan genç bir kadının, kendisini Buster Keaton’a benzetmeye çalışan ve ona özenen eksantrik bir adama aşık olmasının hikayesini anlatıyor.

Chocolat (Çikolata)

Yıl: 2000

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %62

Oyuncular: Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina

Chocolat fragmanı:

Bir kadın ve kızı, katı ahlak kurallarına sahip yobaz ve küçük bir Fransız köyünde bir çikolatacı dükkanı açarlar ve ahlak kurallarını yerle bir ederler.

Rango

Yıl: 2011

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Isla Fisher, Timothy Olyphant

Rango fragmanı:

Rango, kendisini yanlışlıkla Vahşi Batı’nın Dirt şehrinde bulan sıradan bir bukalemun. Kendisi umutsuzca bir şerife ihtiyaç duyan kanun kaçaklarıyla dolu Dirt şehrinde birçok maceraya atılıyor.

Corpse Bride (Ölü Gelin)

Yıl: 2005

Tür: Animasyon, Dram, Aile

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Helena Bonham Carter, Emily Watson

Corpse Bride fragmanı:

Utangaç bir damat, düğününde edeceği yeminin pratiğini yaparken yanlışlıkla bunu genç yaşında ölen bir kadının mezarı üstünde yapar. Genç kadın da adamın onunla evlendiğini düşünerek mezarından kalkar ve olaylar gerçekleşir.

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Fleet Sokağının Şeytan Berberi)

Yıl: 2007

Tür: Dram, Müzikal, Gerilim

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Helena Bonham Carter, Alan Rickman

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street fragmanı:

Fleet Sokağının Şeytan Berberi, Benjamin Barker, yani Sweeny Todd’un ünlü hikayesiini anlatıyor. Sweeny Todd, kötü bir ortaklığın temelini atarak Mrs. Lovett ile bir berber dükkanı açar.

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı)

Yıl: 2006

Tür: Aksiyon, Macera, Kurgu

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %53

Oyuncular: Orlando Bloom, Keira Knightley

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest fragmanı:

Karayip Korsanları serisinin en çok sevilen filmlerinden biri olan Ölü Adamın Sandığı, dostlarını lanetten kurtarmak için Uçan Hollandalı Davy Jones’un kalbine ihtiyaç duyuyor. Davy Jones’un kalbi ise bir sandıkta yer alıyor.

Sleepy Hollow (Hayalet Süvari)

Yıl: 1999

Tür: Fanastik, Korku, Gizem

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %68

Oyuncular: Christina Ricci, Miranda Richardson

Sleepy Hollow fragmanı:

Sleepy Hollow, üç kişinin suçlarını araştırmak adına Başsız Süvari efsanesinin menşei olan Sleepy Hollow’a gönderilir.

Fantastic Beasts (Fantastik Canavarlar)

Yıl: 2016

Tür: Macera, Aile, Fantastik

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %74

Oyuncular: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol

Fantastic Beasts fragmanı:

Fantastik Canavarlar Nedir ve Nerede Bulunurlar, yazar Newt Scamander’in New York’un gizli cadı ve büyücüler topluluğuna katılmasından sonraki maceralarını anlatıyor. Film, Harry Potter filminden 70 yıl öncesini anlatıyor.

Arizona Dream (Amerikan Rüyası)

Yıl: 1993

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Jerry Lewis, Faye Dunaway

Arizona Dream fragmanı:

Johnny Depp’in canlandırdığı genç bir Amerikalı, özgürlüğüne, aşkına ve hayallerine kavuşmak için yaşadığı yer New York’tan çıkıp Arizona’ya gider.

A Nightmare on Elm Street (Elm Sokağı Kabusu)

Yıl: 1984

Tür: Korku

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Heather Langenkamp, Robert Englund

Elm Sokağı Kabusu fragmanı:

Öldürülen bir çocuk katilinin canavar ruhu, zamansız ölümünden ebeveynleri sorumlu olan gençlerin rüyalarına dalarak intikam almayı hedefliyor.

Dead Man (Ölü Adam)

Yıl: 1995

Tür: Dram, Fantastik, Batı

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Gary Farmer, Crispin Glover

Dead Man fragmanı:

Ölü Adam, bir adamı öldürdükten sonra kaçak olarak hayat süren William Blake, onu manevi dünyaya yolculuğu için hazırlayacak olan Nobody adında Kızılderili bir adam ile karşılaşır.

Fear and Loathing in Las Vegas (Vegas’da Korku ve Nefret)

Yıl: 1998

Tür: Macera, Komedi, Dram

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %49

Oyuncular: Benicio Del Toro, Tobey Maguire

Fear and Loathing in Las Vegas fragmanı:

Tuhaf bir gazeteci ve onun psikopat avukatı, Las Vegas’a olan yolculuklarında bir dizi saykodelik kaçışlar yaşarlar.

Blow (Beyaz Şeytan)

Yıl: 2001

Tür: Biyografi, Suç, Dram

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %55

Oyuncular: Penélope Cruz, Franka Potente

Beyaz Şeytan fragmanı:

Blow, 1970’lerin Amerika’sında, Pablo Escobar tarafından yönetilen güçlü Medellin Cartel’inin ABD ayağı olan George Jung’un hikayesini anlatıyor.

Finding Neverland (Düşler Ülkesi)

Yıl: 2004

Tür: Biyografi, Dram, Aile

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Kate Winslet, Julie Christie

Düşler Ülkesi fragmanı:

Düşler Ülkesi, yazar Sir J.M. Barrie’nin Peter Pan karakterini yaratırken ona ilham veren aile ile olan dostluğunu anlatıyor.

Donnie Brasco (Köstebek)

Yıl: 1997

Tür: Biyografi, Suç, Dram

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Al Pacino, Michael Madsen

Donnie Brasco fragmanı:

Donnie Brasco, gizli görevde olan bir FBI ajanının bir organize suç örgütüne sızmasından sonra mafya hayatı ile özdeşleşmesinin hikayesini anlatıyor.

Ed Wood

Yıl: 1994

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular:

Ed Wood fragmanı:

Hırslı ve büyük hayallere sahip ancak bir takım sıkıntıları bulunan film yönetmeni Edward D. Wood Jr., yeteneksizliğine rağmen hayallerini gerçekleştirmek adına elinden geleni yapıyor.

What’s Eating Gilbert Grape? (Gilbert Grape’i Ne Yiyor?)

Yıl: 1993

Tür: Dram

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis

What’s Eating Gilbert Grape? fragmanı:

Babasının ölümünün ardından Gilbert, zihinsel engelli kardeşi Arnie ve obezite hastalığına sahip annesine bakmak zorundadır. Bu durum, hayatının aşkını bulmasıyla birden değişir. Ayrıca filmi YouTube’da ücretsiz olarak altyazılı şekilde izleyebilirsiniz.

Edward Scissorhands (Makas Eller)

Yıl: 1990

Tür: Dram, Fantastik, Romantik

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Winona Ryder, Dianne Wiest

Edward Scissorhands fragmanı:

Kadrosunda Stranger Things’den de tanıdığımız Winona Ryder’ın bulunduğu Makas Eller filmi, isimden de anlaşılacağı üzere elleri makastan olan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti)

Yıl: 2003

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %79

Oyuncular: Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti fragmanı:

Karayip Korsanları serisinin bir başka sevilen filmi olan Siyah İnci’nin Laneti, Kaptan Barbossa ve adamlarının sahip olduğu lanetten kurtulmak için Bootstrap Bill’in oğlu Will Turner’ın kanına ihtiyaç duymalarını ve Will Turner’la yeni arkadaş olan Kaptan Jack Sparrow’un Kaptan Barbossa ile eski dost/yeni düşman olmalarının hikayesini anlatıyor.

Platoon (Müfreze)

Yıl: 1986

Tür: Dram, Savaş

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe

Platoon fragmanı:

Oliver Stone’un otobiyografik Vietnam Savaşı filmi, Charlie Sheen’in canlandırdığı Chris Taylor’un biri iyi diğeri kötü olmak üzere iki çavuş arasındaki savaşa sürüklenmesinin hikayesini anlatıyor.