Yeni Zelanda’da çekimleri gerçekleştirilen Avatar 2’nin, koronavirüs nedeniyle ara verilen çekimlerine yeniden başlanıyor. Filmin yapımcısı tarafından yapılan açıklamada, 1 de görsel paylaşıldı.

10 yılı aşkındır beklediğimiz yeni Avatar filminin çekimleri, geçtiğimiz aylarda COVID-19 pandemisi nedeniyle durdurulmuştu. Yeni Zelanda’da çekilen film için sonunda güzel bir haber geldi. Yapımcı Jon Landau’nun Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, filmin çekimleri 25 Mayıs’ta yeniden başlayacak.

Çekimlerin yeniden başlayacağı haberini veren yapımcı, bununla birlikte filmde yer alacak iki teknenin görselini de paylaştı. Matador ve Picador isimlerine sahip bu teknelerin filmde nasıl bir rol oynayacağı şu an bilinmiyor, sanırım bunun için en azından film fragmanını beklememiz gerekiyor.

Avatar devam filminin çekimleri, geçtiğimiz Mart ayının ortasında durmuştu. Yaklaşık 2 ay boyunca süren bu durdurma kararı, Yeni Zelanda hükümetinin yapımlara tekrardan izin vermesi üzerine hız kazanarak devam edecek gibi görünüyor. Çekimler sırasında her ne kadar aksaklık yaşanmış olsa da filmin yönetmeni James Cameron bu süreyi çekilen sahnelerin görsel efektleri üzerinde çalışarak kapattı.

Oyuncu kadrosu

Avatar, ilk filminde olduğu gibi son derece sağlam bir oyuncu kadrosuyla geliyor. Önceki filmde yer alan Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Stephen Lang karakterlerini canlandırmaya devam edecekken; Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Jemaine Clement gibi yeni isimler de filmde yer alacak.

Avatar’ın devam filmi, eğer bir erteleme almazsa 27 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek. Bu filmi ise sırasıyla 2023, 2025 ve 2027 yılında çıkacak filmler takip edecek.

Yüzüklerin Efendisi’nin de çekimleri başlayabilir

Avatar gibi çekimlerine Yeni Zelanda’da devam eden Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisi, COVID-19 pandemisi nedeniyle çekimleri durdurulan yapımlar arasındaydı. Henüz dizi hakkında bir açıklama yapılmadı, ancak Avatar’ın ardından fantastik dünya tutkunlarının merakla beklediği dizinin de çekimlerine yakında başlanacağı düşünülüyor.