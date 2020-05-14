Avatar filmi, vizyona girmesiyle birlikte üç boyut teknolojisinin sınırlarını zorlamıştı. Serinin ikinci filmi, aynı başarıyı ‘hareket yakalama teknolojisi’ ile yakalamaya çalışacak. Filmin setinden yeni görseller paylaşıldı

Avatar’ın resmi Twitter hesabı, filmin setinden yeni fotoğraflar paylaştı. Filmin yıldızları Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet ve Cliff Curtis, Avatar 2 için geliştirilen yeni hareket yakalama sistemiyle çalışırken görüntülendi. Filmin hayranlarına geliştirilen teknolojinin sinemada bir çığır açacağı vaat edilirken paylaşılan görüntü karşısında hayal kırıklığına uğrayanlar da oldu.

Twitter üzerinden paylaşılan fotoğrafta, dünyaca ünlü yıldızlar küçük plastik toplarla dolu bir tankta yüzerken kafalarındaki kasklar dikkat çekti. Yine de sinemaseverler, nihai ürünün 2009 yılında 2,7 milyar dolar hasılat elde ederek adından söz ettiren ilk film kadar fantastik olacağından emin.

Avatar 2'nin setinden paylaşılan yeni görüntü:

Filmin resmi Twitter hesabında fotoğraf için “Eğlenceli bilgi: Hareket yakalamalarının çoğu, özellikle devam filmleri için üretilen bu 900.000 galonluk tankta gerçekleşti” denildi.

Yeni Zelanda'da dönüşümlü olarak çekim yapan dört ekip, koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle mart ayında çekimlere ara vermişti ancak Cameron ve ekibi Yeni Zelandalı WETA Digital ile birlikte filmin görsel efektleri üzerinde çalışmaya devam etti. Denizaşırı seyahatlerin kademeli olarak açılması ve son zamanlarda setten görüntüler gelmesi, Avatar 2'nin Aralık 2021 olarak belirlenen vizyon tarihinde bir değişiklik olmayabileceğini düşündürdü.

Avatar devam filminde ilk filmde olduğu gibi Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Sigourney Weaver ve Matt Gerald yer alıyor. Kadroda yer alan yeni isimlerse Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement ve Oona Chaplin.

Avatar 2, vizyonda izleyiciyle buluşmak için 27 Aralık 2021 tarihini hedefliyor. Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de ise üç devam filmi daha beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.