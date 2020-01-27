DC Comics’in tüm sevilen süper kahramanlarını bir arada gördüğümüz Justice League filminin devamı ne zaman gelecek? İlk film DC'nin Marvel ile savaşında pek de bekleneni karşılamamıştı. Peki ikinci film hakkında neler biliyoruz? Gelin birlikte bakalım.

2017 yılında seyirciyle buluşmuş olan DC Comics’in en sevilen süper kahramanlarını bir arada gördüğümüz Justice League filminin devamı olacağı düşünülen Justice League 2 filmi, DC Comics tarafından yayınlanan film takvimine göre 14 Haziran 2019 tarihinde vizyona girmeliydi. Fakat aradan aylar geçmiş olmasına rağmen henüz Justice League 2 filmi ile ilgili ortada herhangi bir çalışma hazırlığına dair bile haber yok.

Peki, Justice League 2 ne zaman çıkacak? Nasıl bir hikayeye sahip olacak? DC Comics hayranları, 6,4 gibi düşük sayılabilecek bir IMDb puanına sahip olan ilk filme göre çok daha fazla ses getiren bir filmle karşılaşacak mı? Açıkçası bu konuda yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Justice League oyuncuları ve diğer DC filmlerinin yönetmenleriyle yapılan konuyla ilgili bazı röportajlarda, ikinci hatta üçüncü filmin geleceğini fakat bunun ne zaman olacağını bilmediklerini öğrendik.

Justice League 2’nin konusu ne olacak?

Resmi bir açıklama yok fakat diğer DC filmleri ve ilk Justice League filminin verdiği ipuçlarından hareketle, filmin bir üçleme olacağı öngörülüyor. Justice League filminde yenilen kötü karakter Lex Luthor, filmin sonunda Adalet Birliği takımına karşı Adaletsizlik Takımı benzeri bir kötüler takımı kuracağının işaretlerini vermişti. Tahminlere göre ikinci film bu iyi ve kötü süper kahramanlar arasından geçecek bir çatışmayı konu alacak fakat finalde bir sürpriz olacak.

DC evreninde bulunan Thanos benzeri, tanrısal güçlere sahip bir kötü karakter var: Darkseid. Tahminlere göre Justice League 2 filminin sonunda görünecek olan Darkseid, üçüncü filmin temellerini atacak. Üçüncü filme geldiğimiz zaman ise Avengers: Endgame filminde olduğu gibi DC’nin en güçlü süper kahramanları, tanrısal güce sahip kötü karakter Darkseid ile bir çatışmaya girecekler.

Hayali bile güzel olan bu hikaye maalesef açıklanan başka bir haber ile tam olarak olmasa da, suya düşmüş gibi görünüyor. DC Comics’in başka bir hikayesi olan New Gods, sinema filmine uyarlanacak ve Darkseid karakteri bu filmde görünecek. Elbette iki film bir şekilde bağlanır ve ortak bir finale varabilir fakat Justice League konusunda bu kadar sessiz kalınması bu ihtimali pek güçlendirmiyor. Süper kahramanların solo filmleriyle bir ivme yakalamış olan DC Comics, kalabalık filmlerle pek ilgili görünmüyor.

Diğer DC filmleri Justice League 2 arasında bağlantı olacak mı?

Justice League filminden sonra vizyona giren Aquaman, Shazam ve Joker filmleri gişede DC için beklenmeyecek kadar büyük başarılar yakaladılar. 2020’de vizyona girmesi beklenen Wonder Woman 1984 filminin de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor. Akıllarda oluşan tek soru ise bu solo süper kahraman filmlerinin Justice League 2 için bir altyapı oluşturup oluşturmadığı…

Zaten Justice League ekibinin bir üyesi olan Aquaman, mutlaka bir noktada seriyle bağlanacak. Shazam filminin yönetmeni ise filmin DC sinematik evreniyle “gevşek” bir bağlantısı olduğunu söylüyor. Joker filmi ise geri kalan DC filmlerinden tamamen bağımsız bir konu üzerine odaklanmıştı. Wonder Woman 1984 filmi de Justice League üyesi olan Wonder Woman’ın solo hikayesi olduğu için mutlaka seriyle bağlanacak gibi duruyor, fakat bu konuda oyuncular ya da yönetmenler tarafından açıklanan net bir şey yok.

DC yönetmenleri ve oyuncuları Justice League 2 için ne diyor?

Lex Luthor karakterini canlandıran oyuncu Jesse Eisenberg, verdiği bir röportajda; ikinci filmi yapmak istediğini ancak gerçekte durumun tam olarak ne olacağını bilmediğini söylemişti. Yeni film için umutları kıran bir açıklama da Wonder Woman filminin yönetmeni Patty Jenkins’ten gelmişti. Jenkins; karakterlerin solo filmlerini çok sevdiğini, Aquaman 2 ve Flash filmlerini görmek istediğini ve bir süre Justice League filmi yapılmasını ummadığını, söylemişti.

2021 yılında vizyona girecek olan The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves verdiği bir röportajda; yapılan tüm filmlerin ortak bir DC evrenine bağlanabileceğini, kendilerinin yalnızca büyük bir bütünün küçük bir parçası olduklarını ama Justice League 2 filmi ile ilgili bir yorum yapamayacağını, söylemişti.

Jokersiz bir Harley Quinn hikâyesi Justice League için anlam ifade etmiyor:

DC Comics’in sevilen kötü karakterlerinden olan Harley Quinn etrafında şekillenmiş bir hikayeye sahip olan Birds of Prey filmi sonrasında yeniden Suicide Squad ekibinin toplanacağı ve ekibin yeni bir film ya da dizi ile seyirci karşısına çıkacağı da söylentiler arasında. Bildiğiniz üzere ilk Suicide Squad filminde yer alan mafya Joker, artık yok. Hatta bu filmde Joker'e hayat veren Jared Leto, çok saf değiştirip Sony ve Marvel'in ortak Örümcek Adam evrenine Morbius karakteriyle katıldı bile.

Peki Justice Leauge 2 tüm bu bilgilere göre ne zaman vizyona girecek?

Yapılan açıklamalar yeni bir Justice League fragmanı görmek için bile daha çok beklememiz gerektiğini gösteriyor. Justice League 2 gelecek mi, şimdilik büyük bir bilinmezlik hakim. Eğer gelecekse ve diğer filmler bağlantılı bir hikâye anlatılacaksa, 2022'den daha önce vizyona girmemesi gerekiyor. DC ise bu aradaki boşluğu Justice League 2 izlememizi sağlayacak yeni hikâyelerle doldurmak zorunda. Bunun için de sağlam birer Batman, Superman ve hatta Joker karakterlerine ihtiyaç var. Bu karakterlerin yeni filmleri hakkında bilinenlerse oldukça zayıf.

Tahminlere göre solo süper kahraman filmlerinde büyük başarılar yakalayan DC Comics, Justice League gibi büyük bir ekibi yeniden toplama konusunda şimdilik pek hevesli görünmüyor. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın.