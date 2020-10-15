Türkiye’deki geniş fiber altyapı ağı ile tüketicilere fiber internet götüren Kablonet, sunduğu tarifelerle dikkat çekmeyi başarıyor. Fiber internet ayrıcalığını yaşamak isteyen vatandaşların sıklıkla tercih ettikleri Kablonet, ihtiyaçlara yönelik paketleriyle beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

2020 yılının bir numaralı gündem maddesi olan COVID-19 salgını, hayatımızı tümüyle değiştirdi. İnsanlar artık, mümkün olduğunca evlerinde kalıp hem iş hem de eğitim hayatlarını evlerinden sürdürüyorlar. Hal böyle olunca da bugün, başta EBA gibi çevrimiçi eğitim platformlarını kullanabilmek için hızlı ve stabil bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulmakta.

Bugün Türkiye’de, internet servisi sunan pek çok şirket bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye’nin köklü şirketlerinden olan Kablonet. Müşterilerine sunduğu fiber internet hizmeti ile hem hız hem de stabilite açısından beklentileri karşılamayı başaran Kablonet, bugün pek çok tüketicinin de tercih ettiği internet servis sağlayıcılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bugün internet kullanmak isteyen her tüketici, aldığı hizmetin fiber olmasını istiyor. Çünkü fiber internet hızı ile ADSL ve VDSL hizmetlerini karşılaştırdığımızda, ortaya çok ciddi seviyede kalite farkı çıkıyor. Bu bağlamda fiber altyapının olduğu her lokasyon, internet kalitesi açısından tüketicinin yüzünü güldürüyor. İşte Kablonet de geniş fiber altyapı ağıyla, tüketicilere yüksek hızda stabil internet bağlantısı sunuyor.

Fiber internet, ADSL ve VDSL terimleri kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu konuya değinmek gerekirse hem ADSL hem de VDSL, bakır kablolarla internet erişimi sunuyor. Ancak altyapı farklılığı, VDSL’in ADSL’den birkaç kat daha hızlı olmasına yol açıyor. Fiber internette ise bağlantı, tamamen optik kablolar aracılığıyla sunulduğu için, bakır kablolarla iletimin yol açtığı sorunları ortadan kaldırmış oluyor. Bu fark, indirme ve yükleme hızları ile gecikme süresinin tespit edilmesini sağlayan internet hız testini yaparken de açık bir şekilde kendini göstermiş oluyor. İşte bu da tüketicilerin, Kablonet’i tercih nedeni haline getirmiş oluyor. Bu arada, evinizde kablonet altyapısı olup olmadığını kablonet altyapı sorgulama sayfasından veya 0 850 532 44 10 numaralı kablonet başvuru hattından öğrenip, hızlı başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kablonet altyapısı, Türkiye’de pek çok bölgeye yayılmış durumda. Ayrıca bu kadarla yetinmeyen şirket, altyapı çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yürütüyor. Bu sayede daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefleyen Kablonet, sabit internet hizmetinin yanı sıra Kablo TV, Kabloses ve telefon gibi alanlarda da hizmet vererek, tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamış oluyor.

Eğer sizler de bir süredir yeni bir sabit internet hizmeti satın almak istiyor ancak hangi sağlayıcıyı tercih edeceğiniz konusunda karar veremiyorsanız, Kablonet’in sunduğu kampanyaları incelemek faydanıza olabilir. Kablonet’in güncel fiber internet tarifelerini hemen incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.