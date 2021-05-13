İkinci el ya da sıfır olarak aldığınız ancak fiyatı piyasanın epey altında olan telefonların, yasa dışı yollarla ülkemize girmiş kaçan telefonlardan biri olma ihtimali bir hayli yüksek. Peki, aldığınız telefonunun kaçak olup olmadığını nasıl anlarsınız? Kaçan telefon kontrolü için uygulayabileceğiniz yöntemi adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Herkes kabul edecektir ki ülkemizde satılan telefonlar, döviz kuru ve üründen alınan pek çok farklı vergi nedeniyle bir hayli yüksek. Bu nedenle kullanıcılar, ikinci el telefonlara ya da fiyatı nedensizce çok uygun olan telefonlara yöneliyorlar. İkinci el telefonların ya da piyasa fiyatının çok altında satılan telefonların kaçak telefon olma ihtimali bir hayli yüksek. Ülkemize yasa dışı yollardan giren telefonlar, kaçak telefon olarak değerlendirilir.

Peki, tamamen iyi niyetle aldığınız uygun fiyatlı ya da ikinci el bir ürünün kaçak telefon olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bu konudaki şüphelerinizi gidermek için telefonların kimlik numarası diyebileceğimiz IMEI numarasını kontrol edebilirsiniz. e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak IMEI numara sorgulaması yaparak kullandığınız cihazın kaçak telefon olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Detaylara daha yakından bakalım.

Kaçak telefon kontrolü nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan e-Devlet Kapısı IMEI Sorgulama sayfasını açın,

Buradan e-Devlet Kapısı IMEI Sorgulama sayfasını açın, Adım #2: IMEI numaranızı yazın ve Sorgula butonuna tıklayın,

IMEI numaranızı yazın ve Sorgula butonuna tıklayın, Adım #3: IMEI numarasına kayıtlı bilgiler ile kullandığınız cihaz bilgilerinin aynı olup olmadığını kontrol edin.

Adım #1: e-Devlet Kapısı IMEI Sorgulama sayfasını açın:

e-Devlet üzerinden hesap bilgilerinizle giriş yaparak pek çok kamu kurum ve kuruluşundaki işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerden biri olan IMEI Sorgulama, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilen bir işlemdir.

IMEI Sorgulama işlemi için e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapmanıza gerek yok. Hatta bir e-Devlet hesabına bile ihtiyacınız yok. Yalnızca yukarıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak işlem sayfasını açmanız yeterli. Dilediğiniz kadar IMEI sorgulama işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #2: IMEI numaranızı yazın ve Sorgula butonuna tıklayın:

Kullandığınız telefonun IMEI numarasını öğrenmek için pek çok farklı yöntem var. Ancak en kolayı; cihazın arama ekranını açmak ve *#06# yazmaktır. Bu rakam ve karakterleri tuşladıktan sonra karşınıza kullandığınız telefona ait EID numarası, IMEI numarası, IMEI2 numarası ve MEID numarası çıkacak.

e-Devlet IMEI sorgulama ekranını açtıktan ve IMEI numaranızı öğrendikten sonra arama çubuğuna 15 haneden oluşan IMEI numaranızı yazın. Biraz karmaşık bir numara olduğu için yazdıktan sonra tekrar kontrol etmenizde yarar var. IMEI numarasını doğru bir şekilde yazdığınızdan emin olduktan sonra Sorgula butonuna tıklayarak işlemi başlatın.

Adım #3: IMEI numarasına kayıtlı bilgiler ile kullandığınız cihaz bilgilerinin aynı olup olmadığını kontrol edin:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği ile hazırlanmış e-Devlet IMEI Sorgulama sayfasındaki arama çubuğuna 15 haneli IMEI numaranızı doğru bir şekilde yazarak Sorgula butonuna tıkladığınız zaman sorgulama işlemi başlar. Sistem yoğunluğuna ya da internet bağlantınızın kalitesine göre değişse de sonuç birkaç saniye içinde karşınıza çıkacaktır.

Sonuç ekranında karşınıza; sorguladığınız IMEI numarası, kayıt durumu, kayıt kaynağı, sorgu tarihi ve IMEI numarasının kayıtlı olduğu cihazın marka ve model bilgileri çıkacaktır. Eğer IMEI Sorgulama sonuç sayfasında çıkan bilgiler ile kullandığınız telefonun bilgileri tutuyorsa hiçbir sorun yok. Eğer kayıtlı görünmüyor ya da bilgiler başka bir cihaza ait görünüyorsa elinizdeki cihaz kaçak telefon olarak değerlendirilir.

Kaçak telefon nedir?

Ülkemize yurtdışından getirilen telefonlar, 120 gün içinde belirli bir ücret ödeyerek telefonu getiren kişinin pasaportuna IMEI numarası ile kaydedilerek kullanılabiliyor. Detayları buradan öğrenebilirsiniz. Ancak ülkemize yasa dışı yollardan getirilen telefonlarda böyle bir işlem yapılmadığı için kaçak telefon olarak değerlendiriliyorlar.

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan telefonlara genel olarak eski, kullanılmayan telefonların IMEI numaraları üzerinden bir kayıt oluşturuluyor. Bu işlem de telefonu kaçak telefon olarak değerlendirme nedenidir. Bilinen diğer bir yöntemde kişi, yurt dışından telefon getiriyor ama kendi üzerine kaydını oluşturmuyor. 120 gün içinde başka bir kullanıcıya bu telefonu satıyor ama telefon kayıtlı olmadığı iletişime kapanıyor. Sık kullanılan bir dolandırıcılık yöntemidir.

Kaçak telefon almamak için dikkat etmeniz gerekenler:

Diyorsanız ‘Ben illegal işlere bulaşmak ve yurtdışından yasa dışı yollarla getirilip eski bir telefonun IMEI numarası ile kaydedilen, hiçbir güvencesi ve garantisi olmayan cihaz kullanmak istiyorum.’ siz bilirsiniz. Herkesin hayatına kimse karışamaz.

Her aklı başında kullanıcı gibi kaçak telefon almamak için uygulayabileceğiniz tek yöntem ise yukarıda anlattığımız IMEI kontrolüdür. İster piyasa fiyatının altında, ister ikinci el olsun; güvenilir bir resmi satış noktasından almadığınız her telefon için öncelikle IMEI sorgulama işlemi yapın. IMEI kaydı ile alacağınız telefon bilgilerinin uyumlu olduğundan emin olun. Elbette sorgulama işlemini telefonu almadan önce yapmalısınız.

Telefonun yasa dışı yollarla ülkeye geldiğini ve kaçak telefon olduğunu bilmeden aldıysanız, bu durumu öğrendiğiniz zaman dolandırıldığınızı söyleyerek yasal yollara başvurabilirsiniz. Bu durumlar için bir satış belgesi düzenlenmesini istemelisiniz. Ancak bile bile aldığınız bir kaçak telefon konusunda yapacak bir şey yok çünkü siz de suçlusunuz.

Neden kaçak telefon almamalıyız?

Kaçak telefon tanımı, sanki bu telefonlar köprü altında şüpheli tipler tarafından satılıyor algısı yaratsa da popüler alışveriş sitelerinde bile bu cihazları satan kişiler bulabilirsiniz. Bu alışveriş siteleri satışa nasıl izin veriyor, buraları kimse denetlemiyor mu? Bu da ayrı bir tartışma konusu.

Kaçak telefon kullanmamalısınız çünkü telefonun getirilmesi, kaydedilmesi, satılması, satın almanız, kullanmanız gibi durumların her biri ayrı bir kanuna aykırı hareket olarak değerlendiriliyor. Yani olay tamamen yasa dışı. İpin ucu bir organize suç örgütüne bile bağlanabilir.

Gözümü kararttım, illegal de olsa alacağım derseniz de bu telefonların herhangi bir güvencesi ya da garantisi olmadığını unutmayın. Distribütör garantili hatta ithalatçı garantili bile olmayan bu cihazlarda herhangi bir sorun ortaya çıktığı zaman hiçbir yasal dayanağınız yok. Telefonu şarja taktığınız ilk an havaya uçsa bile kimseye şikayet edemezsiniz.

e-Devlet IMEI Sorgulama ile kaçak telefon kontrolü nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve konu ile ilgili bilmeniz gereken önemli detayları anlattık. Telefon fiyatları çok yüksek, bunu biliyoruz ama yine de birkaç yüz lira az ödemek için bu tür yollara başvurmayın. Kaybınızın çok daha büyük olmayacağını hiç kimse garanti edemez.