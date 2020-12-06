Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KADES Uygulaması Hayat Kurtardı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Play Store ve App Store'da yayınlanan KADES, bugünün ilk saatlerinde bir kadının hayatını kurtardı. Emniyet Genel Müdürlüğü, KADES'in önemini bir kez daha hatırlattı.

Türkiye'de kadına şiddet, hâlâ etkili bir şekilde önüne geçilememiş sorunlardan bir tanesi. Hâlâ neredeyse her gün bir şiddet haberi daha ortaya çıkıyor. Üstelik bu şiddet, ne yazık ki çoğu zaman bir hayatın kararmasıyla sonuçlanıyor.

"Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" olan Anıt Sayaç'ın verilerine göre, bu sene içerisinde 357 kadın şiddet sebebiyle hayatını kaybetti. Bu şekilde daha fazla canın kaybolmaması için geliştirilmiş bir uygulama olan KADES, bir kadının hayatını kurtardı.

KADES, bir kadının hayatını kurtardı

Bilmeyenler, hiç duymamışlar için kısaca bahsetmek gerekirse KADES, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Google Play Store ve App Store için yayınlanmış "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması"dır.

Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) resmi Twitter hesabı, bugün yaptığı bir paylaşımda, KADES uygulamasının önemini bir kez daha hatırlattı. Atılan tweet'te Antalya'da yaşanan bir olay aktarıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"KADES hayat kurtardı! Antalya’da uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi, kendisini yaralamaya çalışınca KADES'i kullanan kadın, ihbardan 3 dakika sonra olay yerine intikal eden Antalya Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahıs etkisiz hale getirildi."

Yaşanan bu olay, KADES'in ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Ancak burada dikkat çekici noktalardan bir tanesi, uygulamanın mağazalardaki puanı oldu. Play Store'da 500 binden fazla kez yüklenen uygulamaya dikkat çekici bir oranda 1 yıldız verildiği görülüyor. Benzer bir durum App Store'da da görülüyor.

Uygulamayı indiren birçok kullanıcı, çeşitli şikâyetlerini dile getiriyor. Böyle hassas bir konuda kullanıcılardan gelen şikâyetlerin çok daha dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor.