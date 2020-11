Ebeveyn Olmayı Kolaylaştıran 7 Kullanışlı Mobil Uygulama

Ebeveyn olmak, anne ve babalar için her ne kadar dünyanın en güzel şeyi olsa da oldukça zorlu bir yol. Eskiden çocuk gelişimi odaklı kaynak azlığından ebeveynlerin daha işi zordu, ancak artık akıllı telefonlar ve internetin yaygınlaşmasıyla ve mobil uygulamaların yardımıyla her şey daha kolay. Android ve iPhone (iOS) cihazlar için hazırladığımız uygulama listesi çok işinize yarayacak.

Ebeveyn olmak, insanın hayatı boyunca yaşayabileceği hem en güzel hem de zorlayıcı tecrübelerden biri. Her anne ve baba, sağlıklı ve mutlu bir çocuk yetiştirmek için çabalarlar. Eskiden, akıllı telefonların ve internetin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda ebeveynlerin çocuk gelişimi konusunda bilgi edinebileceği bir kaynak pek fazla yoktu.

Şimdilerde ise teknolojinin gelişmesi, neredeyse herkeste internet ve akıllı telefon bulunmasıyla ebeveynlerin işleri bir hayli kolaylaşıyor. Hem Android hem de iOS platformlarında çocuk gelişimi için hayat kurtarıcı özelliklere sahip birçok mobil uygulama bulunuyor. Biz de ebeveyn olmanızı kolaylaştıracak en iyi 7 mobil uygulamayı sizler için bir araya getiriyoruz.

Ebeveynler için kullanışlı mobil uygulamalar:

Find My Kids

Google Family Link

Doktorum

Mommy

Sound Sleeper

Oyun Alanı Bulucu

Family Locator

Çocuklarınızın konumunu anbean takip edebilmek için: Find My Kids

İşlevi: Çocuğunuzun canlı konumunu takip etmek.

Puanı: 4,6

Boyutu: 39 MB

Dilediğiniz an çocuklarınızın konumunu öğrenmenizi sağlayan Find My Kids uygulamasın uygulama kontrolü, aile sohbeti, ebeveyn kontrolü ve pil kontrolü gibi çok kullanışlı özellikleri bulunuyor. Bu uygulamayı kullanabilmek için aynı zamanda çocuğunuzun akıllı telefonuna Chat with Parents uygulamasını yüklemeniz ve eşleştirmeniz gerekiyor.

Uygulama ve internet sitesi engellemek için: Google Family Link

İşlevi: Çocuğunuzun erişmesini istemediğiniz uygulamaları ve internet sitelerini engellemek.

Puanı: 4,2

Boyutu: 14 MB

En iyi işlevi çocuklarınızın erişmesini arzu etmediğiniz internet sitelerini ve uygulamaları engellemek olan Google Family Link, aynı zamanda ekran başında kalma süresi takibi, cihaz kilitleme, öğretmenler tarafından önerilen uygulamaları görme, cihazın konumunu takip etme ve aile grubu oluşturup yazışma gibi özellikler de barındırıyor. Tabii ki uygulamayı çocuğunuzun cihazına da kurup eşleştirmeniz gerekiyor.

Sağlıkla ilgili sorularınızı gerçek zamanlı olarak doktorlara sormak için: Doktorum

İşlevi: Çocuğunuzda beliren bir semptomla alakalı canlı olarak doktorlardan bilgi almak.

Puanı: 4,1

Boyutu: 6,6 MB

Ebeveynlik dışında genel olarak bir sağlık sorunu yaşadığınızda veya bir belirti gösterdiğinizi düşündüğünüzde doktoru ayağınıza getirmenize yarayan Doktorum uygulaması, canlı olarak gerçek doktorlara yazıyla derdinizi anlatıp bilgi almanızı sağlıyor. Ancak çocuğunuzla ilgili bir sağlık sorunu olduğunda da çok işinize yarayacak bir mobil uygulama olduğunu belirtelim.

Diğer anneler ile sohbet edip alışveriş yapmak için: Mommy

İşlevi: Diğer annelerle bilgi ve ikinci el bebek eşyası alışverişi.

Puanı: 4,2

Boyutu: 26 MB

Özellikle yeni annelerin en çok faydalanacağı mobil uygulama olan Mommy, uygulamayı kullanan diğer anne ve anne adaylarıyla sohbet edip merak ettiğiniz şeyleri öğrenmenize olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra ikinci el olarak bebek ve çocuk eşyaları alım satımı da yapabiliyorsunuz.

Bebeğinizi uğultu sesiyle daha kolay uyutabilmek için: Sound Sleeper

İşlevi: Uğultu sesiyle bebeğinizin daha kolay uyumasını sağlamak.

Puanı: 4,7

Boyutu: 93 MB

Bildiğiniz gibi bebekler, özellikle de yeni doğanlar elektrikli süpürge gibi uğultu sesleri duyunca sakinleşir ve uyuyakalırlar. Bunun sebebi ise anne karnındayken aynı bu şekilde dışarıyı duyuyor ve bu sayede dışardayken de rahat hissediyor olması. Sound Sleeper uygulamasıyla bebeğinize istediğiniz an bu uğultu sesini dinletebilir ve kolayca uyutabilirsiniz.

Etrafınızdaki oyun alanı ve parkları kolayca bulmak için: Oyun Alanı Bulucu

İşlevi: Etrafınızdaki oyun alanı ve parkları bulmak.

Puanı: 3,2

Boyutu: 5 MB

Oyalanacak vaktiniz olduğunda, çocuğunuzla parkta veya oyun alanında vakit geçirmek istediğinizde yakınınızdaki tüm oyun alanlarını ve parkları gösteren Oyun Alanı Bulucu isimli mobil uygulama çok yararlı oluyor. Özellikle bilmediğiniz bir bölgedeyken bu uygulama çok işinize yarayacak.

Ailedeki herkesin birbirinin nerede olduğunu görebilmesi için: Family Locator

İşlevi: Tüm aile bireylerinin birbirlerinin nerede olduklarını görmek.

Puanı: 4,2

Boyutu: 52 MB

Sadece sizin çocuğunuzu değil, çocuğunuzun da sizin nerede olduğunuzu görmesine yarayan bu mobil uygulama, özellikle birinin kalabalıkta kaybolması gibi durumlarda çok işe yarayan bir uygulamadır. Sizin yanı sıra çocuğunuzun da sizi bulabiliyor olması büyük bir artı.

Böylelikle bir ebeveyn olmanızı kolaylaştıracak en iyi 6 mobil uygulama listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.