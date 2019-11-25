Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken QR Kodlu Dijital Karanfil

Kız Başına Platformu, kadın cinayetlerinin işlendiği sokak ve caddelerde QR kodla çalışan ve 'dijital karanfil' olarak adlandırılan anıtlar bıraktı. QR kodlar okutulduğunda konuya ilişkin haberler de ekrana geliyor.

Ülkemizin kanayan yaralarından biri ne yazık ki kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri. Bu konuda farkındalık oluşturmak isteyen Kız Başına Platformu, Türkiye’de kadınlara ve çocuklara yönelik nefret söylemi, şiddet ve tacizi ele alan bir projeye imza attı. Proje kapsamında, kadın cinayetlerinin işlendiği noktalara QR kod içeren ve 'dijital karanfil' olarak adlandırılan semboller yerleştirildi.

Projenin amacı, bu sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve mağdurlara yardım yollarını göstermek olarak belirtildi. Öldürülen kadınların haberlerini içeren QR kodlu etiketler, 72 ilde cinayetlerin işlendiği adreslerde görünür noktalara konumlandırıldı. QR kodları okuttuğunuzda ilgili haberlere yönlendiriliyorsunuz.

Kız Başına Platformu: 'Öldürülen her bir kadın için bir anıt oluşturmak istiyoruz'

Kız Başına Platformu İstanbul Temsilcisi Elifcan Fırat, öldürülen kadınlar anısına ülkemizde herhangi bir anıt bulunmadığını, bu nedenle de her bir kadın için bir anıt oluşturmak istediklerini söyledi.

Fırat, açıklamalarında "Aynı zamanda topluma bütün bu cinayetlerin bireysel sorumluluğumuz olduğunu, herkese evinin bulunduğu sokakta, işe veya okula giderken kullandığı caddede bir kadın cinayeti işlenmiş olabileceğini, şiddetin çok yakınımızda olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bunun için işlenen cinayetlerin haberlerinin yer aldığı QR kodlu etiketler, cinayetlerin işlendiği sokak ve caddelerde görünür yerlere yapıştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Elifcan Fırat, projenin uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını söylerken "Öncelikle 2018 ve 2019 yıllarında öldürülmüş 735 kadının her birinin cinayet haberlerini topladık ancak fark edilir derecede şiddetin haberlerle tekrar üretilmesini engellemek ve 'doğru haber' oluşturabilmek amacıyla gazeteci Erhan Karadağ'ın önderliğinde gönüllü ODTÜ öğrencileri ile habercilik atölyesi gerçekleştirip her bir haberi sadece olaya yönelik olacak şekilde yeniden düzenledik."

"Her biri için bir anıt oluşturup sitemize ekledik. Eklenen haberlerin her biri, QR kodlara dönüştürülüp etiket hâline getirildi ve sonrasında projemizi anlatan video ile Türkiye'nin 81 ilinden gönüllülere çağrı yapmaya başladık. İlk iki günde 500 kişi cevap verdi. Proje sosyal medyada da ünlü isimler tarafından desteklendi." dedi.

Kampanyaya nasıl destek olabilirsiniz?

Elifcan Fırat ayrıca sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullandıklarını belirtti. Fırat, kampanyaya destek olmak isteyenler için de şu ifadelerle yol gösterdi: "Dijital Karanfil Projesi'ne katılmak isteyenler, sosyal medya hesaplarımızın biyografi bölümünde yer alan il ve ilçe listesinden kendilerine en uygun konumu seçip bize kendi iletişim ve adres bilgilerini göndermeleri gerekiyor. Bu durumda uygun QR kodlu etiketleri ücretsiz kargo ile gönderiyoruz. Gönüllüler bu etiketleri belirlenen sokak veya caddelerin görünür yerlerine yerleştiriyor. Yetişkin her bireyin katılımı mümkün."

Platformun iki projesi daha bulunuyor. 2017 yılında Facebook’un dünya çapındaki Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kampanya Yarışması’nda 2. sırayı alan platform, kadın girişimcilerin hikâyelerine odaklanıp onları güçlendirmeyi amaçlayan 'İşinde Gücünde Kadın Projesi' ve kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet konularında 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve anlaşılması amacıyla eğitimlerin verileceği 'Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi'ni de hayata geçirmeyi planlıyor. Platform ayrıca kadın sanatçıların desteklenip eserlerinin satıldığı, gelirinin STK’lere bağışlandığı bir de sanat galerisine sahip.