Kafatası Parçalanan Adamın Görüntüsü, İmplantlar ile Düzeldi

Ali Çiftçi'nin hayatı, doğum gününde birden kabusa döndü. Çiftçi'nin camdan düşmesi sonucunda kafatası büyük oranda hasar gördü. Ancak yıllar süren tedavi sonrasında Çiftçi, üç boyutlu yazıcılarla özel hazırlanan implantlar ile eski görünümüne kavuştu.

İstanbul’da yaşayan 45 yaşındaki Ali Çiftçi’nin hayatı, doğum gününde evine giren hırsızla tamamen değişti. Hırsızla girdiği mücadele sırasında 3. katta bulunan evinin penceresinden düşen Çiftçi’nin vücudunda ve özellikle de kafatasında büyük hasar meydana geldi. Kafatası yüzde 83 oranında zarar gören talihsiz adam; aylarca süren yoğun bakım ve iki yıl boyunca girdiği sayısız ameliyat ile birlikte hayata tutundu.

2 yılın sonunda ise Çiftçi’nin ağır hasarlı kafatası, büyük oranda eski haline getirildi. Çiftçi’nin kafasına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi tarafından özel olarak üretilen titanyum kafatası parçacıkları nakledildi. Eski görüntüsüne kavuşan Çiftçi, başına gelenleri ve sonrasında yaşadığı zorlu süreci AA’ya anlattı.

Doktorlar ona 'mucize adam' diyor

Doğum gününde eşi ve iki çocuğuyla birlikte olduğu sırada eve hırsız girdiğini fark eden Ali Çiftçi, boğuşmanın ardından hırsızla birlikte camdan düşmüş; Çiftçi altta kalırken hırsızın onun üstüne düşmesi sebebiyle hırsız darbe almadan kurtulmuştu. Daha sonrasında Çiftçi’nin üzerine basarak duvara tırmanan ve kaçan hırsız, o günden beridir de faili meçhul olarak kaldı.

Bunu takiben yaklaşık olarak 6 ay yoğun bakımda kalan ve 2 yıl boyunca pek çok operasyona giren Çiftçi, yaşama sımsıkı tutundu. Hayatta kalma şansının doktorlarca sadece yüzde 10 olarak görüldüğünü ifade eden Çiftçi, o sırada başından geçenleri "Hastaneye gittiğim zaman doktorlar benim için 'Mucize adam geldi.' derlerdi. O zaman ne olduğunu doğru dürüst algılayamazdım çünkü çok ağrılarım vardı. Sürekli başım dönerdi, gözüm kararırdı. Kaldırımda hep en solda yürürdüm, düşersem arabalardan uzak olayım, arabaların altında kalmayayım diye düşünürdüm." şeklinde aktarıyor.

Tabii Çiftçi’nin dertleri, sadece hayatta kalmayı başarmasıyla son bulmamış. Çiftçi, büyük oranda deforme olan kafa şekli sebebiyle, sağlık sorunlarına ek olarak bir de görünüşü kaynaklık bunalım yaşamış. O zamanlar görünüşünden çok rahatsız olduğunu belirten Çiftçi, yaşadıklarını ve sokaktaki insanların ona karşı tutumunu şu sözlerle anlatıyor:

"Mikrop kapmamak için kafama devamlı şapka takardım ve dışarı çıktığımda beni görenler sürekli gülerdi, 'Şuna bak.' falan derlerdi. Kafatası parçalarının nakledildiği son ameliyattan sonra bunların hepsi geride kaldı. Şimdi çok iyiyim, kafam eski şekline kavuştu. Önceden insanlar tuhaf tuhaf bakıyorlardı, 'Bu adamın kafası nasıl?' diye konuşuyorlardı. Allah'a şükürler olsun sağlığıma kavuştum."

Neyse ki şimdi Çiftçi’nin sağlığı, talihsiz kaza meydana gelmeden önce olduğu kadar iyi bir durumda. Artık eski günlerde olduğu gibi çalışabildiğini belirten Çiftçi, “Talihsiz olay hiç yaşanmamış gibiyim. Sadece vücudumda platinler var. İşverenlerim bundan memnun, ben de memnunum. Elimden gelen gayreti gösteriyorum, hafta sonları ek mesai yapıyorum. Yani öldü denilen insan şu anda çalışıyor." şeklinde aktarıyor.

Çiftçi'nin şikayetleri yüzde 90 oranında geriledi

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Tehli de Çiftçi’nin yaşadığı deneyimin son derece farklı olduğunu ve hastanelerine başvuru yapmadan önce kafatası ile beynindeki kırık ve kanamaların ciddi boyutlarda olduğunu kaydediyor. Çiftçi’nin kafatasındaki hasarın boyutunun ve girdiği çok sayıda operasyonun ciddiyetinin altını çizen Tehli, hastaneye ilk geldiğinde Çiftçi’nin kafatasının yüzey alanının yüzde 64’ünün, hacimsel olarak ise yüzde 83’ünün olmadığını kaydediyor.

Operasyonlara başlamadan önce Çiftçi’nin kafatasındaki hasar sebebiyle denge bozukluğu, yürüyememe, hafıza kaybı ile görme, yazma ve konuşmayla ilgili sıkıntılardan şikayetçi olduğunu belirten Telhi, "Ameliyattan sonra hastanın şikayetlerinin gerilemeye başladığını gördük. Geldiğimiz noktada da şikayetlerinin yüzde 90 civarında gerilediğini net şekilde söyleyebiliriz." ifadelerini kullanıyor.

Çiftçi’nin geçirdiği operasyonların; estetik görüntünün düzeltilmesine ek olarak nörolojik problemlerin giderilmesi için de önemli olduğuna dikkat çeken Telhi, konuya dair "Yaptığımız operasyon, beyindeki kan dolaşımının ve beynin içerisinde bulunduğu beyin omurilik sıvısının akımının düzeltilmesinde son derece etkili. Bu düzeldikten sonra da hastaların kötüleşen nörolojik durumlarında düzelme olduğunu görüyoruz." şeklinde kaydediyor.

Çiftçi, üç boyutlu yazıcılarla hazırlanan implantlar ile hayata tutundu

METÜM Müdürü Prof. Drç Simel Ayyıldız ise, Çiftçi’nin kafatasına yerleştirilen medikal implantların 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak tasarlandığını ve yaratıldığını ifade ediyor.

Söz konusu implantların herkes için kişiye özel bir şekilde tasarlandığını ve büyük kemik kayıpları için kullanıldığını belirten Ayyıldız, “Medikal implantlar bir göğüs kafesinde de kafatasındaki bir kayıpta da kullanılabilir. Bunlar, vücudun herhangi bir yerinden alım yapılarak kayıpların giderilemediği ya da mevcuttaki protezlerin kullanılamadığı durumlarda kullanılıyor." şeklinde aktarıyor.

Kafatasında meydana gelen ciddi kayba onarmak için parçalar hazırlanmadan önce Çiftçi’ye ait detaylı bilgilerin dikkatle incelendiğini kaydeden Ayyıldız, bu konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullanıyor:

"Hastaya ait bilgi ve tomografiler merkezimize ulaştıktan sonra çeşitli özel yazılımlar kullanılarak hastanın kayıplarının olduğu alanlar 3 boyutlu hale getiriliyor. Sonrasında da 3 boyutlu yazıcılardan bu model çıkartılıyor. Böylece hekimin, ameliyattaymış gibi kayıp bölgesini görmesi sağlanıyor. Daha sonra üretilecek medikal implantlar yine özel yazılımlarla mühendislerimiz tarafından tasarlanıyor. Yerleştirilecek implantların modellerinin üretilmesi ve hekim onayı alındıktan sonraki aşamada titanyum implantlar üretiliyor ve ameliyatla hastaya yerleştiriliyor."