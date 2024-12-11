Okulda, hastanede ya da dışarıda şipşak sıcak bir şeyler içmek istiyorsak bizi karşılayan ilk şey kâğıt bardaklar oluyor. Doğa için de oldukça faydalı olduğu bilinen kâğıt bardaklar, gerçekten de o kadar sağlıklı mı?

Hayatımızın her alanında karşılaştığımız, namı diğer karton bardaklar, aslında sanıldığı kadar masum olmayabilir.

Biz onları sağlıklı olduğu için tüketsek de aslında onların ana malzemesi “kâğıt” olmayabilir mi?

Herkes, bu bardakların çevre dostu olduğunu düşünerek tercih ediyor.

Kâğıt, doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen bir özelliğe sahip. Bu yüzden plastikler gibi doğada geri dönüştürülemeden kalmıyorlar. Bundan dolayı pek çok üründe de artık kâğıt malzeme kullanımı yaygınlaştı.

Ancak kâğıt bardakların malzemelerinin gerçekten kâğıt olduğunu söylemek maalesef güç. Çünkü çoğu zaman bu bardaklar, başka malzemelerin birleşimiyle üretiliyor. Dış yüzeyi kâğıt gibi görünen bu bardaklar, sıcak bir sıvıyı sızdırmadan nasıl tutuyor hiç merak ettiniz mi?

Çünkü kâğıt, sıvıyı sızdırıyor.

Bu bardakların iç yüzeyi, sıvı sızmasını engellemek için polietilen adlı bir plastikle kaplanıyor. Polietilen, su geçirmezlik sağlayarak bardakların sıcak içecekleri tutarken dışarıya sıvı sızmasını engelleyen bir malzemedir.

Hâliyle bu malzeme kullanıldığında kâğıdın biyolojik olarak parçalanabilme özelliği ortadan kalkıyor. Dış yüzeyi kâğıt olsa da bu bardaklar, sandığımızın aksine tam olarak çevre dostu sayılmazlar.

Bazı bardaklar da polistiren adlı bir plastik malzemeden üretiliyor.

Polistiren, köpük bardaklarda yaygın olarak kullanılan hafif ve dayanıklı bir malzeme olarak biliniyor. Ancak bu malzeme de çevreye zarar veriyor ve geri dönüştürülmesi çok zor.

Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir gözüyle bakarak aslında bu ürünleri kullansak da hiçbirisi, bizim sandığımız kadar masum değil. Bir malzeme seçerken çevresel etkilerini değerlendirmek oldukça önemli. Aksi hâlde çevreye daha çok zarar vermiş oluruz.

İlginizi çekebilir: