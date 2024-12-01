Toplumda sahtekâr ve dolandırıcı kişiler için “üçkâğıtçı” deyimi kullanılıyor. Peki bu deyimin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Aslında üçkâğıt, ekonomide de kullanılan bir terim. Ekonomi ile dolandırıcılığın ne gibi bir bağlantısı olabilir?

Toplanın, anlatıyoruz!

TDK’ye göre üçkâğıt, dolandırıcılık, hilecilik anlamına geliyor.

Halk arasında da biz bu tabiri, TDK anlamına göre kullanıyoruz. Bizim bu kullanımımız, üç iskambil kâğıdıyla oynanan ve oyuncunun kâğıtların yerini tahmin etmeye çalıştığı bir tür dolandırıcılık oyunundan geliyor. Ancak hiç merak eden oldu mu, neden bu tabiri kullanıyoruz diye?

Aslında üçkâğıt, ekonomik bir anlam taşıyor. Prof. Dr. Osman Altuğ, Türkiye ekonomisini eleştirirken "üçkâğıt ekonomisi" terimini kullanarak ekonominin döviz, borsa ve faiz üçgeninde döndüğünü ve bu modelin üretim ve istihdama katkı sağlamadığını ifade ediyor.

Üçkâğıt ekonomisi, döviz, borsa ve faizden oluşuyor.

Altuğ, borsa, döviz ve faiz ile yönetilen ekonomiyi de üçkâğıt ekonomisi olarak tanımlıyor. Bu metafor, ekonominin gerçek değer üretmek yerine kâğıt üzerinde dönen işlemlerle sürdürüldüğünü anlatıyor.

Aslına bakılırsa iki kullanım arasında da bir bağ var. İkisi de hile ve gerçek değer üretmeden kazanç sağlama durumlarına atıfta bulunuyor. Üçkâğıt oyununda olduğu gibi, "üçkâğıt ekonomisi" eleştirisinde de gerçek değerin saklandığı ve sistemin görünenden farklı işlediği ifade ediliyor.

Anlayacağınız, deyimin yaygın kullanımı ile ekonomideki metaforik bağları oldukça güçlü.

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