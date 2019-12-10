Ünlü Kahin Baba Vanga’nın 2020 Yılı Kehanetleri Açıklandı

Dünyanın en ünlü kahinlerinden Baba Vanga'nın 2020 yılı için ileri sürdüğü kehanetler paylaşıldı. Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2020 yılı hem politik hem de doğa olayları konusunda hareketli geçecek.

Baba Vanga'yı hepimiz biliriz. 1911 yılında Bulgaristan'da doğan Baba Vanga, 1996 yılında tam 85 yaşındayken karanlık hayatına gözlerini yummuştur. Hayatının büyük bir bölümünü Bulgaristan sınırları içerisindeki "Kozhuh" dağlarında geçiren Baba Vanga, ileri sürdüğü kehanetlerin gerçekleşmiş olması ve kimi zaman da korkutucu kehanetleriyle ün salmış bir isimdir.

2019 yılı, yavaş yavaş geride kalıyor ve insanlar, umutlarını artık 2020 yılına ertelemiş durumdalar. Ancak insanlar, önümüzdeki yıl neler olabileceğini de daha şimdiden merak ediyorlar. Hal böyle olunca da insanların gözü, Baba Vanga'nın 2020 yılı için öngördüğü kehanetlerin üzerine çevriliyor. İşte şimdi sizlere, Baba Vanga'nın 2020 yılı için kehanetlerinden bahsedeceğiz.

Kahin Baba Vanga'ya göre 2020 yılında neler olacak?

Baba Vanga'nın 2020 yılı ile ilgili kehanetleri arasında en dikkat çekeni, uzak doğu ile ilgili. Baba Vanga, 2020 yılında Çin, Japonya ve hatta Pakistan'ı vurabilecek büyüklükte bir tsunaminin olacağını söylemişti. Umarız bu kehanet gerçek olmaz ancak yaşanacak büyük bir tsunaminin, dünya genelinde ses getirebileceğini bu tsunaminin sonuçlarının çok ağır olabileceğini söylemek mümkün.

2020 yılı için ileri sürülen kehanetlerden bir tanesi de ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili. Baba Vanga'ya göre Donald Trump, 2020 yılında çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşacak. Hatta Baba Vanga'nın kehanetlerine göre Donald Trump'ın olası rahatsızlığı, duyma kaybına kadar ulaşacak. Ancak Baba Vanga, bu rahatsızlığın nasıl ve neyle sonuçlanacağına dair bir açıklama yapmamış.

Baba Vanga'nın 2020 yılı ile ilgili kehanetleri bunlarla da sınırlı değil. Ünlü kahin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 2020 yılında iyi bir dönem geçirmeyeceğini söylüyor. Çünkü kehanetlere göre Putin, 2020 yılında bir suikaste uğrayacak. Üstelik suikasti gerçekleştirecek kişinin, büyük bir ihtimalle Putin'in kendi koruma ekibinden bir kişinin olacağı ifade ediliyor.

Baba Vanga'nın Rusya ile ilgili bir kehaneti daha var. Bu kehanet, Rusya'nın önümüzdeki yıl büyük bir göktaşı kriziyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Ayrıca Baba Vanga'ya göre Avrupa, 2020 yılında büyük bir ekonomik çöküşün içine girecek. Aslına bakacak olursak Baba Vanga'nın Avrupa kehaneti, gerçek olabilecek gibi görünüyor çünkü İngiltere'nin Brexit Anlaşması, Avrupa'yı derinden sarsacak.