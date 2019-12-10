Alman devi Siemens’in TCDD için ürettiği yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) gün yüzüne çıktı. Saatte 300 kilometre hızla gidebilen YHT, yolculara çok daha rahat ve eğlenceli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Hadi gelin, yeni YHT yolculara neler sunuyormuş, hep birlikte bakalım.

2018 yılında 12 adet Yüksek Hızlı Tren (YHT) üretimi için Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketi Siemens ile 340 milyon euro değerinde bir anlaşmaya imza atan TCDD, bunlardan ilkini kısa süre önce teslim almıştı. Etimesgut’ta bulunan Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi’ne çekilen yeni YHT, yapılacak testlerin ardından 2020 yılında hizmete sunulacak.

Yüksek Hızlı Tren ağını giderek genişleten TCDD, bu alanda Avrupa’nın önde gelen taşımacılık hizmetlerinden biri olmak istiyor. Halihazırda bünyesinde 19 YHT seti bulunan kurum, Alman devi Siemens’ten alacağı yeni setlerle birlikte bu sayıyı 31’e çıkaracak.

Habertürk’ün aktardığına göre yeni YHT pek çok yenilikle birlikte geliyor. Yetkililer, yolcuların geri bildirimleri ışığında kafeterya bölümünde koltuk ve masa sayısının 16’dan 36’ya yükseltildiğini aktardı. Ayrıca yolcuların telefon ve dizüstü bilgisayarlarını daha rahat şarj edebilmesini sağlamak amacıyla vagonlardaki priz sayıları da artırıldı. Ek olarak, her bir vagonda engelli yolcuların ücretsiz olarak seyahat edebilecekleri iki kişilik özel bir bölüm de yer alıyor.

Bugün, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul hatları arasında Yüksek Hızlı Tren hizmeti sağlayan TCDD, bugüne kadar yaklaşık 53 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Siemens’in Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki tesislerinde ürettiği yeni YHT’lerin Şubat 2020'den itibaren hizmet girmesi planlanıyor. Valero adındaki Yüksek Hızlı Tren setleri, saatte 300 kilometre hıza kadar çıkabilecek.