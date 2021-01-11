Kahverengi Ağaç Yılanının Tuhaf Tırmanma Yöntemi

Bu zamana kadar doğanın soğuk kanlı canlılarından olan yılanların dört farklı hareket yeteneği kayıt altına alınmıştı. Ancak ABD'ye bağlı Guam adasında beşinci bir hareket daha gözlemlendi.

Hayvanlar alemi, insanları hayrete düşürecek şeylere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de kahverengi ağaç yılanında (brown tree snake) görüntülendi. Söz konusu bu yılanın, daha önce bilinmeyen bir ağaca tırmanma stratejisi kameralar tarafından kaydedildi.

Current Biology dergisinde yayınlanan yeni bir makalede, yılanların yan sarmal (sidewinding), doğrusal, yanal dalgalanma (lateral undulation) ve "concertina"ya (yılanların vücutlarının bazı kısımlarıyla tutunma ya da bağlama hareketini yaparken vücudunun diğer bölümlerini hareket yönünde itmesi ya da çekmesi hareketi) ek olarak beşinci bir hareket yeteneği daha tarif edildi.

Yılanlarda gözlemlenen beşinci hareket yeteneği

Yılanlarda keşfedilen bu yeni tırmanma şekli, kement hareketi (lasso locomotion) olarak adlandırıldı. Araştırmanın yazarları, kement hareketinin, işgalci bu yılan türünün farklı şekillerde erişilemeyecek olan kaynaklara erişmesine yardımcı olduğunu dile getiriyor. Kement tekniği, yılanların ağaçlara tırmanmasına yardımcı olmak için evrimleşmiş olsa da yılanlar bu metodu elektrik direkleri gibi yapılara tırmanmak için de kullanıyor.

1940 ve 50'li yıllarda Guam adasıyla tanıştırılan bu yılanlar, adadaki birçok kuş türünün yok olmasına sebep oldu. Geriye sadece Mikronezya Sığırcıkları ve mağaralara yuvalayan bir kuş türü kaldı. Bu yılanlar, adadaki kuşların başına bela olmanın yanında altyapılara da bir hayli zarar veriyor. Bu yılan türü sebebiyle adada sık sık güç kesintileri yaşanıyor. Dolayısıyla bilim insanlarının, bu yılanların hangi yapılara tırmanamayacağını keşfetmesi oldukça önemli.

Araştırmacılar, elektrik direklerinin üstündeki kuş yuvalarının altına silindir deflektörler yerleştirerek yılanlardan koruyup koruyamayacaklarını test etti. Bu yöntem daha önce diğer yılanları ve rakunları kuş yuvalarından uzak tutmak için de kullanılmıştı. Çevrebilimci Thomas Seibert, deflektörün ilk başta işe yaradığını ancak daha sonra kement tekniği kullanan kahverengi ağaç yılanını gördüklerini ve şok olduklarını söylüyor.

Araştırmacılar, beş farklı yılanın bu tekniği kullandığını fark etti. Yılanların hareket yetenekleri üzerine çalışan Bruce Jayne, yılanların oluşturduğu kementin, sürtünme oluşturmak ve kaymayı önlemek için silindiri sıkıştırdığını söylüyor. Bruce Jayne, kahverengi ağaç yılanının hareketini şu şekilde açıklıyor:

"Kement spiralinin içerisindeki sağa sola yapılan ufak bükülmeler, iki işleve sahip. Birincisi; yılanın vücudundaki en büyük kas grubunu kullanarak spirali sıkılaştırma mekanizması sağlıyor. İkincisi; yılanı ufak ufak yukarı doğru hareket ettiriyorlar."

Tabii bu kement tekniği, yılanların yoğun bir fiziksel çaba sarf etmesini gerektiriyor. Yılanlar, yukarı doğru olan bu hareketlerini oldukça yavaş bir şekilde gerçekleştiriyorlar ve sık sık mola veriyorlar. Bu tekniğin diğer türler tarafından da kullanılıp kullanılmadığı bilinmese de kullanımının muhtemel olduğu belirtiliyor.