P20 ve P20 Pro Kullanıcılarına Android 9 Gelmedi

Huawei'nin P20 veya P20 Pro'sunu kullananlara kötü haber. Kanada'da Android 9 henüz telefonlara gelmedi, ne zaman geleceği de belli değil.

2018 yılının Kasım ayının ortalarında Kanadalı mobil operator Fida, uygulama sayfasında yaptığı güncelleme ile P20 ve P20 Pro için Android 9 Pie sürümünün Aralık ayında geleceğini duyurmuştu.

Yeni gelecek işletim sistemi için tarih vermek genelde zordur. Verilse bile bu tarihlere uymak zor olabiliyor. Kanadalı operatör de bu trende ayak uydurarak en son verdiği bilgileri tekrar değiştirdi ve “güncellemeler çok yakında” ifadesini kullandı. Operatör güncellemenin neden geç kaldığı ile alakalı bilgi vermedi. Ama güncellemeler genellikle keşfedilen bir hatadan dolayı geç kalıyor.

Operatörün açıklama yapmaması da güncellemenin ne zaman geleceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor. Bu nedenle yakın zamanda güncelleme ile alakalı açıklama yapacağını da tahmin ediyoruz.

Dünya genelindeki diğer P20 ve P20 Pro kullanıcıları güncellemeyi aldı. Yaşanan bu aksama ile Kanada, büyük pazarlar arasında güncellemeyi en geç alan ülke olacak. İşlerin en kısa sürede yoluna girmesi bekleniyor. P20 ve P20 Pro kullanıcıları da bu sayede en kısa sürede Android 9 Pie işletim sistemine kavuşacaklar.