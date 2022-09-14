Kanserin Önlenmesi İçin "Güçlü Bir Silah" Geliştirildi

Bilim insanları, her yıl sayısız kişinin canına mâl olan kanserin gelişimini önlemek için yeni bir yöntem geliştirildi. Yeni yöntem, bitkilerde bulunan bir proteini kullanıyor ve farelerde başarılı sonuçlar ortaya koydu.

İnsanlığın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak hayatımızda yer edinemeye devam eden kanser, ne yazık ki tıbbın bugün bulunduğu gelişmiş durumuna rağmen halen kesin bir tedavi ya da önleyici bir yöntemle karşılaşamadı. Her yıl yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanser hakkında çalışmalar sürerken, bugün bilim dünyasından önemli bir haber geldi.

Çin’in Pekin Üniversitesi’nden bilim insanları, yayımladıkları yeni araştırmada kansere karşı güçlü bir silah olabilecek bir yöntemi keşfettiklerini açıkladı. Cell dergisinde yayımlanan yeni araştırmadaki yöntem, bitkilerdeki bir protein sayesinde kanser hücresinin çoğalmasının engellenmesini sağlıyor.

Farelerde başarılı sonuçlar elde edildi:

Yeni araştırmaya göre bitkilerde bulunan RDR1 proteini, doğrudan hücre döngüsünün hedeflenmesiyle birlikte kanser hücresinin çoğalmasını büyük ölçüde engelliyor. Bilim insanları, fare modelleri üzerinde yaptıkları denemelerde RDR1 proteinin, çeşitli katı tümörlerin ve löseminin ilerlemesini engelleyebildiğini keşfetti.

Geliştirilen yeni yöntemde RDR1 proteini, kanser hücrelerindeki yaklaşık 21-23 nükleotit uzunluğunda olan mikroRNA’daki kusurlarının onarılması için kullanıldı. Bu sayede bir anti-tümör etkisi elde edildi ve böylelikle mikroRNA’yı düzenlemek için yeni bir strateji geliştirilmiş oldu. Yeni yöntemin kansere karşı güçlü bir silah olduğu vurgulandı.