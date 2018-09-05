Kaptan Marvel Filminden İlk Görüntüler Yayınlandı

Marvel'ın güçlü karakteri Carol Danvers'ı konu alacak Kaptan Marvel filminden ilk görüntüler yayınlandı. Başarılı bir ekiple yola çıkan Kaptan Marvel'ı Brie Larson canlandırıyor.

Marvel sinematik evreninin merakla beklenen karakteri Kaptan Marvel’ın ilk görüntüsü sonunda geldi. Entertainment Weekly’nin son sayısının kapağında yer alan Carol Danvers’ı Brie Larson canlandırıyor. Marvel hayranlarının heyecanla beklediği filmin oyuncu kadrosu da oldukça ilginç ve kadroda başarılı isimler yer alıyor.

Heyecanla beklenen Kaptan Marvel, yani Carol Danver’ın ilk görüntüleri ikonik kırmızı, mavi ve altın renklerdeki kostümüyle karşımızda. Kaptan Marvel’ı konu alacak yaklaşan filmde Jude Law’ın (ilk Marvel filmi olacak) da yer alacağı iddia ediliyor. Film, Carol’ın kozmik güçlerini kazanmış haliyle hikayeye başlayacak ve uzay ile dünya arasında kötülere karşı bir mücadele serüveni izleyeceğiz.

Filmde Jude Law dışında birkaç tanıdık yüz daha olacak. Carol’a yardım etmek için Nick Fury ve genç Ajan Coulson orada olacak. Karakterleri yine Samuel L. Jackson ve Clark Gregg canlandıracak. Kree çizgi roman uyarlaması filmde yine aynı aktörlerin canlandıracağı Galaksinin Koruyucuları’ndan hatırlayacağımız Ronan ve Korath; Gemma Chan’ın canlandıracağı Kree bilim insanı Dr. Minn-Erva yer alacak. Aynı zamanda ünlü oyuncu Annette Bening ve Lashana Lynch’in oynadığı iki gizemli karakteri de filmde göreceğiz. Daha çok konuşulacak Kaptan Marvel filmiyle ilgili elimize geçen detaylı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.