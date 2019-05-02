Kara Deliğe Yaklaşmanın Ne Demek Olduğu Gösteren Animasyon

Geçtiğimiz ay yayımlanan ilk resmi kara delik fotoğrafı, çoğu insanın beklentisini karşılamadı. bizden yaklaşık 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan o kara deliği adeta miyop şekilde görmüştük. Eğer o fotoğrafın bulanıklığı moralinizi bozduysa, birazdan izleyeceğiniz bilimsel animasyon sizi fazlasıyla tatmin edecek.

Bizden 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin fotoğrafı, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Powehi adı verilen bu kara delik, uzaklığı nedeniyle mevcut teknolojik imkanlarımızın net şekilde göremediği bir mesafede. Yani insanlık aslında hala derin uzay için fazlasıyla miyop.

Fotoğrafta bulunan 6,5 milyar Güneş kütlesine sahip kara delik, bir “süper kütleli kara delik” olarak biliniyor. Süper kütleli kara deliklerin hemen hemen her galaksinin merkezinde bulunduğu tahmin ediliyor. Bir başka deyişle etraflarındaki milyonlarca yıldızı ve gezegeni kendi kütle çekim kuvvetleriyle bir arada tutuyorlar.

Hemen aşağıdaki animasyon, bir kara deliğin nasıl göründüğü hakkında fotoğraftan daha çok şey anlatıyor:

Geleceğin astronomları, ilk ve son derece bulanık olan fotoğraftan daha iyi görüntüler elde edecekler. O vakte kadar elde ettikleri bilimsel veriler ise yukarıdaki gibi dijital sanatçılar tarafından yorumlanacak?

İzlediğiniz videoda tuhaf bir deneyim yaşamanız doğal. Bunun bilimsel olarak birkaç nedeni var. Kara deliklerin etrafında, kütleçekim yoğunluğu nedeniyle “lensleme etkisi” oluşuyor. Bu etki, kara delik dediğimiz o küresel karartının arkasındaki şeyleri, önündeymiş gibi görmemizi sağlayabiliyor. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın, kara deliğin etrafında bir disk görmeniz mümkün. Oldukça kafa karıştırıcı değil mi?

Bu görsel illüzyonun yanı sıra, kara deliğe yaklaştıkça artan kütleçekim kuvvetinin zamanı yavaşlattığını da bilmek gerekiyor. Kürenin çeperi olan “olay ufkuna” yaklaştıkça zaman sizin için daha yavaş akmaya başlıyor.

Bu deneyimin nasıl sonuçlar doğuracağı, eğer bir kara deliğe yaklaşırsak tam olarak neler yaşacağımız ise hâlâ muamma. Nitekim bilimsel olarak elde edilen verilerle, yukarıdaki animasyon şimdilik geçerliliğini koruyor.