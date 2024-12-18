Kara Delikler Neden Sanki Alev Alev Yanıyormuş Gibi Görünür? Aksine Karanlık Olmaları Gerekmiyor Mu?

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Söz konusu kara delikler olduğunda, adı üstünde siyah renk hatta bir karanlık hayal edilir. Ancak uzayın bu bölgesine bakıldığında, parlaklık ve yoğun ışık görmek mümkün olur. Hatta bu kara delikler, sanki yanıyormuş gibi görünür.

Peki bunun sebebi nedir? Kara delikler, neden dışarıdan yanıyor izlenimi verir?

Gelin, açıklayalım.

Öncelikle kara deliklerin ne olduğuyla başlayalım.

kara delik

Kara delikler, aslında tam bir delik değildir. Onlar, yer çekiminin oldukça güçlü olduğu ve ışığın bile kaçamadığı alanlardır. Herhangi bir nesne kara deliğe yaklaştığında, deliğin içine çekilir ve kaybolur.

Ayrıca kara delikler, çeşitli boyutlarda olabilir ve Güneş’in kütlesinin milyonlarca veya milyarlarca katı olabilen süper kütleli kara delikler, kozmosun devleri olarak isimlendirilir.

Onlar, yüksek miktarlarda enerji yayan parlak kuasarlar hâline gelirler. Yine süper kütleli kara deliklerin etrafındaki birikim diskleri, neredeyse sonsuz bir parlamaya sahiptir. Fakat ışık, kara deliğin kendisinden değil, birikim diskinden gelir. 

Peki birikim diski tam olarak nedir?

kara delik

Gezegenler, yıldızlar veya herhangi bir madde herhangi bir kara deliğe yaklaştığında, birikim diski ismi verilen bir şey oluşur. Bu, kara deliğin etrafında dönen ve aşırı ısınmış bir kozmik trafik sıkışıklığı gibidir.

Birikme diskindeki madde, kara deliğe yaklaştıkça inanılmaz derecede ısınır ve enerji yayar. Bu yoğun ısı da morötesi ışık, görünür ışık ve parlak X ışınları üretir. Bu sebeple kara deliklerin etrafındaki ateşli gösteri aslında kara deliğin kendisinden değil, bu dönen diskten kaynaklanır.

Diskteki bu madde, kara deliğe yaklaştıkça inanması güç hızlara ve sıcaklıklara ulaşır. Öyle ki bu sıcaklık, Güneş’in yüzeyinin sahip olduğundan daha fazladır. Yani bu ateşli küre, parlak bir parıltı yayar ve kara deliğin sanki yanıyormuş gibi gözükmesine sebep olur. Özetle kara deliklerin bu görüntüsünün arkasında, birikme diskleri vardır. 

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