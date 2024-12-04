Eskilerden beri kara deliklerin, küresel biçimli olduğunu kabul ettik. Peki galaksilerin merkezinde yer alan bu delikler, başka bir şekle sahip olamaz mı?

"Tüm kara deliklerin şekli aynı olmak zorunda mı?" "Birbirlerinden farklı olamazlar mı?"

Gelin, bakalım.

Astrofizikteki geleneksel düşünce, kara deliklerin küresel olduğudur.

Bunun sebebi ise yer çekiminin, her şeyi kütle merkezine doğru çekerek bir küre oluşturmasıdır. Aslında bu fikir, üç boyutlu uzay ve bir boyutlu zamanın olduğu bir evrende, kara deliklerin ufukları için de geçerlidir.

Hatta benzer şekilde gaz ve tozdan oluşan moleküler bulutların, merkeze doğru birikerek bir çekirdek oluşturmasıyla gezegenlerde ve yıldızlarda da gözlemlediğimiz şey budur.

Ancak teorik fizik dünyasında işler, başka bir tarafa evrilmiştir.

Bilim insanları, bildiğimiz üç uzaysal boyuttan ve zaman boyutundan daha fazlası olabileceği fikrini ortaya attılar. Bu ekstra boyutlar, onları göremesek veya dokunamasak bile, uzayda işlerin nasıl yürüdüğü üzerine ciddi etkilere sahip.

Örneğin astrofizikçilere göre bu ekstra boyutlarda, kara deliklerin küresel olduğu biçimindeki olağan kural tamamen doğru olmayabilir. Çünkü işin içine matematik girdiğinde bazı ilginç olasılıklar ortaya çıkar. Belki de kara delikler, her zaman düşünülenden farklı şekillere sahip olabilir.

Öte yandan Albert Einstein, uzay ve zamanın, karar delikler gibi süper kütleli nesneler etrafında nasıl eğildiğini anlamamıza yardımcı olan denklemler geliştirmiştir.

Yani bu denklemler, bize bir kara deliğin şeklinin nasıl göründüğünü söyler. Normal boyutlarda kara delikler vardır fakat daha büyük boyutlarda işler, daha ilginç ve karmaşık hâle gelir.

Özetle kara deliklerin küresel biçimde olduğunu varsayma nedenimiz, şimdiye dek yapılan teorik fizik çalışmalarıyla ilgilidir. Ancak bilim insanları, bu konuyu irdelemeye devam ettikçe ve işin içine matematiği de katınca, işlerin değişme olasılığının yüksek olduğunu görür.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: