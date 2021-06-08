Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul Müsilajı Bitirecek

Çamlıca Kulesinde yeni açıklamalar yapan Bakan Karaismailoğlu'nun gündeminde Kanal İstanbul projesi ve müsilaj yer aldı. Bakan, Kanal İstanbul sayesinde Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'yı temizleyeceğini, bu sayede müsilajın temelli temizleneceğini dile getirdi.

Marmara Denizi'ni kaplayarak deniz canlılarının hayatını tehlikeye atan ve görüntü ve koku kirliliği oluşturan müsilaj, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Acil müdahele planının oluşturulmasından sonra inceleme altına alınan müsilajın, tek hücreli canlılardan oluştuğu açıklanırken, temizlik çalışmalarına kısa bir süre içerisinde başlanacağı dile getirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesi sayesinde müsilaj problemini temelden çözebileceklerini açıkladı. Karadeniz'in Marmara Denizi'nden çok daha temiz olduğunu ve Kanal İstanbul sayesinde Karadeniz'den akan suyun Marmara'ya ulaşacağını belirten bakan, bu sayede müsilajın da son bulacağını dile getirdi.

"Marmara'daki su kalitesi artacak"

Bugüne kadar birçok bilim insanı ve araştırmacı, Marmara Denizi'nde yoğun bir şekilde görülen müsilajın ardında yatan birçok sebebin olduğunu dile getirdi. Bu sebeplerin arasında küresel ısınma yüzünden gereğinden fazla artan deniz suyu sıcaklığı, temizlik malzemeleri gibi evsel atıklar, artan fosfor ve azot yer alıyordu.

Özellikle atık konusunda Türkiye'deki tüm denizlerden kirli olan Marmara Denizi için Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni bir çözüm geldi. Bakanın Çamlıca Kulesi'nde yaptığı açıklamada Kanal İstanbul sayesinde Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara Denizi ile karışacağını ve bu sayede denizin müsilajdan arınacağı ifadeleri yer aldı.

Bakan, konuşmasında şu sözleri dile getirdi; “Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un yüzde 2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."